Arranca Djokovic con el pie derecho

SHANGHÁI.- Novak Djokovic inició su intento de conseguir un quinto título récord en el Masters de Shanghái con una victoria en sets corridos sobre Marin Cilic el viernes, en el primer partido del serbio desde el Abierto de Estados Unidos.

Djokovic, cuarto cabeza de serie, tuvo dificultades para mantener el control al inicio del partido de segunda ronda y tuvo que esparcir aserrín en sus manos para combatir la humedad antes de imponerse por 7-6 (2), 6-4.

Después de romper el servicio al inicio del segundo set, Djokovic tuvo que defender dos puntos de quiebre en el juego final antes de sellar la victoria con un saque as, su décimo del partido.

Fue su primer encuentro desde que perdió ante Carlos Alcaraz en las semifinales del Abierto de Estados Unidos.

“Me costó encontrar mi ritmo desde la línea de fondo”, admitió Djokovic. “ Me faltaron algunos partidos; el último fue en el Abierto de Estados Unidos, así que tuve un inicio realmente difícil contra Marin, quien, cuando siente la pelota, es muy peligroso y puede vencer a cualquiera.

“No me dio tiempo para respirar, así que creo que me saqué de problemas con un buen servicio, lo cual obviamente me hace feliz”.

El serbio se enfrentará a continuación al alemán Yannick Hanfmann, quien venció al estadounidense Frances Tiafoe por 6-7 (9), 6-2, 6-1.

Ben Shelton, sexto cabeza de serie, quien no había jugado desde que sufrió una lesión en el hombro izquierdo en el Abierto de Estados Unidos, fue derrotado por 6-2, 6-4 por David Goffin.

Goffin rompió el servicio poco después de que el juego se reanudara tras una breve suspensión por lluvia.

A principios de la semana, Shelton comentó que a pesar de las cinco semanas de inactividad, aún esperaba clasificarse para las Finales ATP en Turín, Italia, que comienzan el 9 de noviembre.

Shelton está actualmente en el sexto lugar en la carrera de puntos para Turín, con ocho jugadores clasificándose para las finales. Pero su derrota el viernes afectará esas ambiciones.

Taylor Fritz, quinto cabeza de serie, superó al húngaro Fabian Marozsan por 2-6, 7-6 (4), 7-6 (1).

Los jugadores mejor clasificados en Shanghái recibieron pases directos a la segunda ronda.