Nueva derrota del San Luis

En un duelo cargado de emociones, el Atlético de San Luis fue derrotado en los últimos minutos por Mazatlán FC con marcador de 2-1, en el Estadio El Encanto, dentro de la jornada 12 del Apertura 2025 de la Liga MX.

El equipo potosino arrancó con buen ritmo y rápidamente generó peligro. Al minuto 7, Joao Pedro estuvo cerca de abrir el marcador con un remate a quemarropa que pasó por encima del arco. La insistencia visitante dio frutos al 17’, cuando Sebastien Salles-Lamonge se animó desde fuera del área y con un disparo colocado mandó el balón al fondo de las redes para el 0-1 parcial.

Mazatlán intentó reaccionar y al 32’ estuvo cerca de empatar con un tiro potente de José Esquivel, que se fue apenas desviado. San Luis, con Joao Pedro como referente en ataque, continuó generando aproximaciones pero sin concretar.

En la segunda parte, los cañoneros encontraron la igualdad al 51’ con un certero cabezazo de Jordan Sierra tras un centro desde la banda. El partido mantuvo un ritmo intenso y con opciones para ambos equipos. Al 86’, Mazatlán tuvo la oportunidad de adelantarse desde los once pasos tras un penal señalado, pero la acción fue invalidada por fuera de juego previo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Cuando parecía que el empate sería el resultado definitivo, en tiempo de compensación apareció Bryan Colula, quien con un disparo de media distancia sorprendió al arquero potosino para sellar el 2-1 que desató la euforia de la afición local.

Con este resultado, Atlético de San Luis se quedó sin puntos en su visita y deberá reponerse tras la Fecha FIFA. Su próximo compromiso será el viernes 17 de octubre, cuando reciba al Atlas en el Estadio Alfonso Lastras.