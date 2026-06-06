Arrancó el ADSL su pretemporada

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Después de concluir su participación en el torneo Clausura 2026 de la Liga MX el pasado 25 de abril, el Club Atlético de San Luis regresó oficialmente a la actividad este viernes al iniciar los trabajos de pretemporada en la Ciudad Deportiva La Presa, tras varias semanas de descanso y vacaciones para el plantel.

Los futbolistas comenzaron con las evaluaciones médicas y físicas de rutina, como parte del proceso de preparación para el próximo semestre futbolístico. Algunos de los jugadores que se reportaron en las instalaciones del centro de entrenamiento fueron Andrés Sánchez, Gibran Lajud, César López, Santiago Muñoz y David Rodríguez.

De manera paralela, otros integrantes del plantel realizaron estudios en laboratorio, entre ellos el delantero brasileño Joao Pedro, bicampeón de goleo del futbol mexicano, además de Jesús Medina, Sébastien Salles-Lamonge y Juanpe Ramírez.

Con ello, la escuadra potosina puso en marcha una nueva etapa bajo la dirección técnica de Diego Mejía, quien afrontará su primer torneo al frente del equipo tras ser presentado recientemente como estratega del conjunto rojiblanco.

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El principal objetivo será llegar en las mejores condiciones al arranque de la temporada 2026-2027 de la Liga MX, cuyo inicio está programado para el próximo 16 de julio. Además de la actividad en el torneo local, Atlético de San Luis también tiene en el horizonte su participación en la Leagues Cup, certamen internacional en el que enfrentará como visitante al Inter Miami el próximo 5 de agosto a las 17:30 horas. El encuentro se disputará en el Nu Stadium, inmueble ubicado dentro del complejo Miami Freedom Park, en Miami, Florida.

Hasta el momento, la directiva del club no ha anunciado incorporaciones ni bajas oficiales en el primer equipo, por lo que se espera que en las próximas semanas se definan los movimientos de plantilla de cara a una campaña en la que el conjunto potosino buscará ser protagonista tanto en la Liga MX como en el escenario internacional.