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Arrolla el Coventry al Newcastle 4-1 en la Premier

Por AP

Octubre 13, 2026 03:00 a.m.
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Arrolla el Coventry al Newcastle 4-1 en la Premier
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      COVENTRY, Inglaterra.- El adolescente Sidiki Cherif anotó y dio una asistencia para que el Coventry superara el lunes 4-1 a un desordenado Newcastle y encadenó victorias consecutivas en la Liga Premier. El triunfo supuso un gran impulso para el Coventry, que había perdido sus primeros cuatro partidos de la temporada antes de imponerse por la mínima al Nottingham Forest en el último encuentro de liga antes del parón internacional.

      La victoria también marcó su primera en la Liga Premier en 25 años, después de que el club de Midlands regresara a este verano a la máxima categoría inglesa.

      "Es muy difícil ganar, pero esta noche jugamos como el equipo que queremos ser", dijo el entrenador Frank Lampard. "Un equipo al que miras y ves espíritu y energía. Sabemos que vamos a tener que sufrir mucho en los partidos esta temporada, pero la ética de trabajo de los chicos y la creencia significan que obtienes lo que mereces".

      Cherif fue derribado apenas cuatro minutos después del inicio del partido y Jack Rudoni no falló desde el punto de penal.

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      Newcastle controló la mayor parte de la primera mitad sin inquietar la portería de Coventry, pero la historia fue distinta en la segunda mitad, cuando el equipo local se llevó el partido con una definición clínica. Cherif puso el 2-0 con un disparo raso desde el borde del área a los tres minutos del segundo tiempo y, aunque Sven Botman recortó distancias con un remate espectacular en el 70, Ellis Simms restableció la ventaja de dos goles a nueve minutos del final.

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