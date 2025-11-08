Atl. de San Luis va por la hazaña

En una auténtica prueba de fuego, el Atlético de San Luis visitará la tarde de este sábado 8 de noviembre a los Tigres UANL, en duelo correspondiente a la jornada 17 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, que se disputará a partir de las 17:00 horas en el Estadio Universitario de la UANL.

Para los dirigidos por Guillermo “Memo” Abascal, el margen de error es nulo. El conjunto potosino llega con la obligación de sumar de a tres para mantener alguna posibilidad de ingresar al Play-In, instancia a la que acceden los equipos ubicados entre el séptimo y décimo lugar de la tabla general.

El panorama no es sencillo. Tigres UANL se mantiene en zona de clasificación directa, ubicado dentro de los primeros cuatro puestos con 33 puntos tras 16 jornadas disputadas. En contraste, Atlético de San Luis ocupa la decimocuarta posición con 16 unidades, y depende de una combinación de resultados para seguir con vida en el torneo.

Las estadísticas previas no favorecen al cuadro potosino. Según los registros históricos, de los 18 enfrentamientos directos entre ambos equipos, Tigres ha ganado en 10 ocasiones, mientras que Atlético de San Luis solo ha conseguido dos triunfos; los otros 6 encuentros han terminado en empate.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En cuanto a las probabilidades, los universitarios parten como amplios favoritos con un 68% de opciones de victoria, por 21% para el empate y apenas 11% para los potosinos, que buscarán romper los pronósticos en un escenario siempre complicado.