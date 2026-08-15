Atlante va por otro golpe de autoridad
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México.- La Liga MX vuelve a rodar, luego del parón por la participación de los cuadros mexicanos contra los equipos de Estados Unidos en la Leagues Cup, el campeonato se reanuda.
Este sábado 15 de agosto comienza la Jornada 4 del Apertura 2026 con el duelo entre los Potros de Hierro del Atlante ante los Diablos Rojos del Toluca.
Este partido comenzará a las 17:00 horas en el tres veces mundialista, el Estadio Banorte, antes El Azteca.
El Atlante en su paso por la Leagues Cup fue eliminado y ahora buscará concentrarse en Toluca y dar otro golpe de autoridad como lo hizo en la fecha pasada cuando derrotó 3-2 a la Máquina del Cruz Azul.
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Los dirigidos por Miguel Herrera, a pesar de no hacer una Leagues Cup sobresaliente, saben que estos partidos ante los clubes de la MLS les sirvieron para no perder ritmo y que les servirán a muchos para estar en las mejores condiciones para retomar su paso en el campeonato azteca.
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