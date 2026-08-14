David Ospina se despide del Atlante sin minutos en cancha

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Después de días de especulación, el Atlante anunció de forma oficial la salida de David Ospina del club. El portero colombiano no jugó ni un solo minuto con el club azulgrana.

"El Club Atlante informa que, de común acuerdo con el Portero David Ospina, se ha determinado finalizar su vínculo con la institución. La decisión se tomó priorizando en todo momento el bienestar y la salud del arquero colombiano y los objetivos de la institución Azulgrana. El Club agradece a David su disposición y profesionalismo durante este breve periodo en el Equipo del Pueblo, y le desea lo mejor sus futuros proyectos", se lee en el comunicado de los Potros de Hierrro.