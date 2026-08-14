Raúl Jiménez anota en su regreso al Wolverhampton

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Mil 311 días después, Raúl Jiménez volvió a vestir los colores del Wolverhampton, y que mejor manera de hacerlo, que con el gol que rescató un punto para los suyos en el partido ante el Blackburn Rovers en el Championship.

Gol decisivo de Raúl Jiménez

Pese a que Los Lobos fueron dominados en gran parte del encuentro, un penalti circunstancial en los últimos minutos le dio la oportunidad al mexicano de conseguir el empate (2-2)...y como era de esperarse, no falló.

En la celebración del tanto de la igualdad, se pudieron ver en la tribuna algunas máscaras de luchador como las que solía ponerse Jiménez hace algunos años cuando marcaba en la Premier League. Sin duda, la afición no lo ha olvidado.

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Regreso y desempeño

La ejecución como de costumbre, fue perfecta. Tiro con la parte interior de su botín derecho, engañó al guardameta rival y el balón perforó la red del Molineux Stadium.

El delantero de la Selección Mexicana no fue titular, aunque entró de cambio al minuto 60, por Mateus Mané.

Así fue el regreso del "Lobo de Tepeji" a su antiguo equipo, con la misión de lograr el ascenso en la presente campaña hacia la Premier League.