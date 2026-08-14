Gullit Peña vuelve a ser captado en estado inconveniente

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Una vez más, se viralizó un video de el exfutbolista mexicano Carlos Peña consumiendo bebidas alcohólicas. En esta ocasión, según lo publicado, este hecho habría ocurrido después de un partido de la "talacha", como se le conoce al futbol llanero en el que suele pagarse por jugar.

Lo publicado en redes sociales divide opiniones, pues algunos piden ya no grabar al exjugador y otros comentan su preocupación de ver al campeón de Liga MX con León en estas condiciones.

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En el video se observa al ex de las Chivas tirando en el pasto una cerveza, mientras interactúa con las personas que estaban cerca de él."Ya no quiero alcohol", lanzó Peña desde su auto ante la mirada de un par de aficionados. "¿Por qué Gullit", pregunta uno de ellos. "Es puro pedo (broma)", asegura el mundialista con México mientras se ríe.Aún siendo futbolista profesional, el Gullit Peña protagonizó un par de polémicas respecto a su consumo de bebidas alcohólicas, lo que a la postre lo llevó a estar en rehabilitación.Uno de los casos más recordados es el que se vivió en 2018. En aquel entonces jugaba para Cruz Azul y después de un entrenamiento en la Noria, el mediocampista se detuvo en una tienda a metros del complejo deportivo para comprar cervezas, acción que le causó un mar de críticas y ya no ser contemplado por Pedro Caixinha, quien era el técnico del club.Ya en su retiro como jugador, Peña ha sido captado más de una vez borracho e incluso dormido al volante.