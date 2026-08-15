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Atlas a retomar el paso ante Tigres

Por El Universal

Agosto 15, 2026 03:00 a.m.
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Atlas a retomar el paso ante Tigres
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      México.- La Liga MX retoma su actividad este sábado con tres duelos en cartelera. Para cerrar la jornada sabatina, los Rojinegros del Atlas recibirán a los Tigres de la UANL en un encuentro correspondiente a la Jornada 4, al que ambos equipos llegan después de una derrota, aunque con realidades muy distintas.

      Los jaliscienses volverán a jugar frente a su afición, luego de que en la Jornada 3 cayeran 2-0 ante los Rayados de Monterrey. Con seis puntos en la tabla general y ubicados en la novena posición, Atlas buscará aprovechar nuevamente la localía para volver a sumar de a tres.

      Del otro lado, la situación de Tigres es más complicada. Los de la Sultana del Norte vienen de perder 2-3 ante los Gallos Blancos del Querétaro, en un encuentro donde Rodrigo Aguirre, al minuto 41, y Juan Brunetta, al 61´, fueron los encargados de marcar los goles del conjunto regiomontano.

      Con apenas un punto, Tigres ocupa el decimosexto lugar de la tabla general, por lo que la presión por sumar comienza a crecer. Los felinos necesitan dejar atrás el mal arranque y conseguir una victoria que les permita escalar posiciones.

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      El duelo se disputará este sábado a las 21:10 horas y podrá sintonizarse a través de Canal 5, TUDN y ViX.

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