Santos busca salir del fondo ante Pachuca en el Hidalgo

El Santos Laguna es el último lugar de la Liga MX, pero librarse de ese terrible "honor" si logra sumar y rebasar equipos como el Mazatlán o el Querétaro, pero para eso deben iniciar venciendo nada menos que al Pachuca en su casa, conjunto que está entre los cuatro primeros lugares.

Luce pues complicada la misión para los laguneros, que de la mano de Omar Tapia apenas han sumado 9 unidades a lo largo de 13 fechas (2 victorias, 3 empates, 8 derrotas, 15 tantos a favor, 31 en contra), cifras muy pobres para un club que se está acostumbrando a la parte baja de la competencia.

La cara opuesta es el Pachuca, que comandados por Esteban Solari, buscan quedarse los primeros lugares de cara a la Liguilla; tienen 7 victorias, 4 empates y 2 derrotas para 25 puntos (17 goles a favor, 11 en contra) y prácticamente están clasificados, pero su meta es estar entre los mejores cuatro y para eso deben salir con todo por la victoria en su casa.

Uno de los datos que dan cierta esperanza al Santos es que una de las 2 derrotas del Tuzo fue ante el Mazatlán, otro de los clubes sotaneros (la otra fue ante el líder Guadalajara), por lo que la sorpresa no está descartada.

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Y es que mientras ruede la pelota todo puede pasar; por números es claro favorito el local, pero nadie puede descartar una campanada mayor que beneficiaría a los perseguidores de los hidalguenses: los Pumas, que con un punto abajo, luchan por ese cuarto puesto con los Tuzos.

La plataforma Fox será la encargada de la transmisión del duelo Pachuca-Santos, que corresponde a la jornada 14 del Torneo Clausura 2026 y se disputará en el estadio Hidalgo este sábado 11 a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, el cual se espera sea un partido de goles por la situación de ambos cuadros.