Atlas vence a León; está listo para Chivas

El Atlas ganó y sigue con vida. El equipo dirigido por Diego Cocca venció 2-0 a León en el Estadio Jalisco y llegará motivado al Clásico Tapatío del sábado ante Chivas, aún con opciones de clasificar al Play-In del Apertura 2025. Con este resultado, los Rojinegros suman 16 puntos y se mantienen en la pelea por la fase final, mientras que los Esmeraldas continúan en crisis y se alejan de los primeros puestos.

El encuentro comenzó con dominio del conjunto tapatío, que rápidamente impuso condiciones. Apenas al minuto 14, Uros Djurdjevic aprovechó una jugada colectiva dentro del área para marcar el primer gol de la noche y encender la euforia en el Estadio Jalisco. El atacante serbio volvió a ser la referencia ofensiva de un Atlas que mostró orden y efectividad en el arranque del partido.

León, en cambio, tuvo un inicio complicado. La lesión temprana de Rogelio Funes Mori al minuto 5 obligó a modificar el esquema, lo que afectó su funcionamiento. Los visitantes intentaron reaccionar con disparos de James Rodríguez y Alfonso Alvarado, pero carecieron de precisión y profundidad. La primera mitad concluyó con un marcador de 1-0 que reflejó el control local.

En la segunda parte, Atlas mantuvo la posesión y la presión en campo rival. Al minuto 64, Sergio Hernández fue derribado dentro del área y el árbitro señaló penalti. En primera instancia, Djurdjevic falló su cobro, pero tras la revisión del VAR, el silbante ordenó repetir la ejecución por adelantamiento del portero. “Djuka” tomó la pelota de nueva cuenta y la afición lo respaldó con coreado su nombre, por lo que el serbio respondió con un cobro potente para colocar el 2 a 0 en el encuentro.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí