Liverpool se recupera

MILÁN.- Liverpool se sacudió enfáticamente su mala racha al vapulear el miércoles 5-1 al Eintracht Frankfurt en la Liga de Campeones.

“No sé si es una declaración, pero es una victoria y algo sobre lo que construir”, dijo el capitán del Liverpool, Virgil van Dijk, a TNT Sports. “He estado en el negocio del fútbol por un tiempo, así que no es un alivio. Obviamente estamos decepcionados por perder partidos, así que es algo con lo que tenemos que lidiar, mantenernos juntos y seguir trabajando.

“No nos dejamos arrastrar por las cosas negativas que están sucediendo. La única forma en que puedes jugar tu juego es enfocándote en la tarea que tienes por delante” .

Liverpool viajó a Alemania inmerso en una racha de cuatro derrotas consecutivas que incluyó el tropiezo sufrido en casa el domingo ante el Manchester United en la Liga Premier. Sus derrotas recientes también incluyeron una contra Galatasaray en la segunda jornada de la fase de liga del torneo continental.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Frankfurt había vencido a Galatasaray 5-1 y también perdió por ese marcador en cancha del Atlético de Madrid.

Rasmus Kristensen dio la ventaja al equipo local a los 26, pero Liverpool igualó nueve minutos después mediante Hugo Ekitike, un exjugador del Eintracht que superó en velocidad a tres de sus antiguos compañeros antes de batir por debajo a Michael Zetterer. Ekitike no celebró, pero levantó las manos en un gesto de disculpa.

Virgil Van Dijk e Ibrahima Konaté marcaron de cabeza a sendos de tiros de esquina en un lapso cinco minutos para darle a Liverpool una cómoda ventaja al descanso.

Florian Wirtz aportó su primera asistencia en la Champions a los 66, con la que Cody Gakpo anotó un gol fácil. Cuatro minutos después tuvo un nuevo aporte para la definición de Dominik Szoboszlai desde 30 metros.