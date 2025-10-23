logo pulso
Tijuana y Toluca no se hacen daño

Por Agencias

Octubre 23, 2025 03:00 a.m.
Tijuana y Toluca no se hacen daño

En una noche intensa en el Estadio Caliente, Tijuana y Toluca empataron sin goles (0-0) en el cierre de la jornada 14 del Apertura 2025. El resultado deja sensaciones diferentes: los Xolos alcanzaron 21 puntos y subieron al sexto lugar general, colocándose en puestos de clasificación directa, mientras que Toluca mantuvo el liderato del torneo con 32 unidades.

Desde el arranque, el encuentro se disputó en el medio campo. Toluca controló la pelota con Nicolás Castro y Marcel Ruiz, pero sin profundidad. Tijuana apostó por transiciones rápidas y presión alta sobre la salida rival. Al minuto 16, Kevin Castañeda tuvo la más clara del primer tiempo con un remate dentro del área que se fue alto. Toluca respondió con un disparo de Robert Morales al 19’, contenido por la defensa local. En los minutos finales, Ramiro Árciga probó de media distancia al 45+1’, pero su tiro se marchó desviado. La primera parte terminó 0-0, reflejo del control táctico de ambos.

En la segunda mitad, Toluca buscó abrir el marcador con mayor presión ofensiva. Al minuto 66, Robert Morales desaprovechó una ocasión clara dentro del área tras asistencia de Alexis Vega. Dos minutos después, Nicolás Castro intentó desde fuera del área, pero su disparo se fue por encima. Tijuana también movió su banca: al 62’, ingresó Shamar Nicholson para reforzar el ataque, y más tarde Adonis Preciado y Domingo Blanco le dieron frescura al mediocampo. El conjunto fronterizo equilibró el juego, aunque sufrió en pelota parada. Al 78’, Federico Pereira cabeceó un tiro de esquina para Toluca que se fue apenas desviado.

Los minutos finales se detuvieron varias veces por lesiones y faltas reiteradas. En el 81’, Iván Tona recibió amarilla por juego peligroso, y en el 87’ el técnico escarlata realizó un doble cambio: Héctor Herrera y Bruno Méndez ingresaron en busca del triunfo, pero el marcador no se movió.

