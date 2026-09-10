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Avanza Rybakina a semis del US Open

Por AP

Septiembre 10, 2026 03:00 a.m.
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Avanza Rybakina a semis del US Open
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      NUEVA YORK.- Elena Rybakina redondeó una tarde a pedir de boca en el Abierto de Estados Unidos: su primera semifinal en el torneo y de paso se encumbró a la cima del tenis femenino.

      En un partido que deparó alternativas constantes, Rybakina doblegó el miércoles 3-6, 6-1, 6-4 a la campeona olímpica Zheng Qinwen. La victoria aseguró que la kazaja de 27 años se convertirá a partir del próximo lunes en la número 1 del ranking de la WTA.

      La reinante campeona del Abierto de Australia se medirá el jueves contra Coco Gauff. En otro partido que se fue al máximo de sets en el estadio Arthur Ashe, la estadounidense salvó un par de puntos de partido en el desempate del segundo parcial y derrotó 2-6, 7-6 (7), 6-2 a la quinta preclasificada Mirra Andreeva.

      La otra semifinal tendrá como protagonistas a la bicampeona defensora Aryna Sabalenka, la actual número uno, y Jessica Pegula, la tercera de la siembra.

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      Otra remontada

      Gauff superó un nefasto comienza para seguir en la puja por un segundo título del US Open. Se consagró en la edición de 2023, cuando —con 19 años— tuvo que remontar un comienzo igual de complicado ante Sabalenka en la final.

      Andreeva ganó los primeros siete puntos y se llevó el primer set en 26 minutos.

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