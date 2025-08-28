Avanzan Huescas y Copenhague a UCL

CIUDAD DE MÉXICO.- Este miércoles el Copenhague venció 2-0 (3-1 global) al Basel suizo para firmar su clasificación a la fase de liga de la próxima Champions League, que contará con la presencia de futbolista mexicano Rodrigo Huescas.

El camino de Huescas en Europa ha sido positivo desde su llegada, a pesar de aquel incidente vial que derivó en una multa y un castigo que se extendió hasta la Selección Mexicana, ya que Javier Aguirre no lo convocó para la última Copa Oro.

Ahora, le tocará cumplir el sueño de la gran mayoría de futbolistas, jugar el torneo más prestigioso del viejo continente, la Champions League.

El Copenhague empezó su camino a la Champions League en la fase de clasificación. Primero venció al Drita (3-0 global) en la segunda ronda; después, superó al Malmo de Suecia (5-0) en tercera ronda y finalmente, eliminó al Basel en el Play-Off que entregó el boleto a la fase de liga.

Desde luego, Huescas fue partícipe del proceso del conjunto danés para clasificar.

OTROS RESULTADOS

José Mourinho y el Fenerbahce fracasaron en su intento por regresar a la Liga de Campeones el miércoles, al perder 1-0 ante el Benfica en los playoffs de clasificación.

Benfica —el primer club al que Mourinho entrenó— vio invalidados dos goles tras la revisión de video en la primera mitad antes de que su delantero turco Kerem Aktürkoglu anotara a los 35 minutos el único gol en los dos partidos.

Brujas, Copenhague y Qarabag de Azerbaiyán también avanzaron para completar la alineación de 36 equipos participantes en la fase de liga, cuyo sorteo se realizará este jueves.

Mourinho ha conquistado dos veces la Liga de Campeones, pero no ha dirigido en la fase principal de la competencia estelar durante seis temporadas. La ausencia del Fenerbahce ahora se extiende a 17 campañas.

Brujas goleó a Rangers 6-0 para un marcador global de 9-1. El equipo belga ya tenía una ventaja temprana antes de que el defensor de Rangers, Max Aarons, fuera expulsado en el octavo minuto.

Qarabag regresa a la Liga de Campeones ocho años después de su campaña de debut. Se impuso 5-4 en el global sobre Ferencvaros a pesar de una derrota 3-2 en Bakú el miércoles.

La ceremonia del sorteo comienza el jueves a las 6 de la tarde hora local (1600 GMT) en un salón de conciertos y centro de conferencias junto a la playa en Mónaco.

¿Quién está en el sorteo de la Liga de Campeones?

Seis equipos de Inglaterra, un récord, están en la competencia de este año.

Más de la mitad de los participantes—19 clubes— son de los 4 países mejor clasificados: Inglaterra, Italia, España y Alemania.

Los recién llegados a la fase principal son Bodo/Glimt de Noruega, Kairat Almaty de Kazajistán, Pafos de Chipre y Union Saint-Gilloise de Bélgica.

La Liga de Campeones irá más al norte que nunca, con Bodo ubicado dentro del Círculo Ártico, y más al oriente, hasta Almaty, cerca de la frontera de Kazajistán con China. Pafos, el campeón de Chipre de propiedad rusa, fue creado hace apenas 11 años mediante una fusión de dos clubes.

El Athletic Bilbao encabeza los equipos que regresan después de una larga ausencia. El emblemático club de la región vasca de España jugó por última vez en la fase de grupos 2014-15.

Olympiakos se perdió cuatro ediciones y el Villarreal regresa después de caer en las semifinales ante el Liverpool en 2022.

No hay equipo de Ucrania por primera vez en 20 años. En ese período, el Shakhtar Donetsk participó 17 veces y el Dynamo de Kiev diez. Los equipos rusos están vetados de todas las competiciones europeas por cuarta temporada consecutiva desde la invasión militar a Ucrania.

Antiguos ganadores

La 71ª edición de la Copa de Europa o Liga de Campeones incluirá a 14 diferentes monarcas anteriores con un total combinado de 50 títulos, incluyendo al actual Paris Saint-Germain.

Ahora que el entrenador cinco veces campeón Carlo Ancelotti dejó el Real Madrid para entrenar a Brasil, Pep Guardiola es el técnico más laureado en esta edición. Guardiola ha ganado tres títulos de la Liga de Campeones, con el Barcelona en 2009 y 2011 y su equipo actual, el Manchester City, en 2023.

Los otros entrenadores ganadores de títulos anteriores son Luis Enrique, con el Barcelona en 2015 y el PSG la temporada pasada, y Hansi Flick del Barcelona, quien se coronó con el Bayern Munich en 2020.