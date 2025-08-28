De “caballito” Atléticos vencen a Tigres
SACRAMENTO, California.- El boricua Darell Hernaiz recibió una base por bolas con las bases llenas en la parte baja de la décima entrada, y los Atléticos vencieron el martes 7-6 a los Tigres de Detroit, líderes de la Liga Americana.
Jacob Wilson conectó un jonrón e impulsó cuatro carreras, la mayor cantidad en su trayectoria, Tyler Soderstrom sumó dos hits y dos carreras impulsadas, y Shea Langeliers pegó tres hits, incluido un doble, para totalizar dos anotadas.
El dominicano Eduarniel Núñez (1-0) hizo su octava aparición en las Grandes Ligas y consiguió la primera victoria en su carrera. El relevista de 26 años relevó a su compatriota Elvis Alvarado con corredores en primera y tercera y dos outs en la parte alta de la décima, después de que el sencillo de Zach Mckinstry les dio a los Tigres una ventaja de 6-5.
Núñez logró que el boricua Javier Báez, el único bateador al que enfrentó, se ponchara.
Will Vest (6-3) entró para comenzar la parte baja de la décima y permitió dos carreras, una de ellas limpia, con un hit y tres bases por bolas, su sexto salvamento fallido en 25 oportunidades esta temporada.
