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MLB | Horario y canales para juego 4 de la Serie Mundial

La transmisión del juego estará disponible en Canal 9, ESPN y FOX para toda la audiencia.

Por El Universal

Octubre 27, 2026 11:43 a.m.
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MLB | Horario y canales para juego 4 de la Serie Mundial
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      Esta noche, los Cerveceros de Milwaukee podrían conquistar la Serie Mundial en el Tropicana Field, en caso de llevarse el Juego 4 ante los Tampa Bay Rays.

      Fecha: Martes 27 de octubre

      Horario: 18:00

      Transmisión: Canal 9, ESPN, FOX.

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