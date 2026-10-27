MLB | Horario y canales para juego 4 de la Serie Mundial
La transmisión del juego estará disponible en Canal 9, ESPN y FOX para toda la audiencia.
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Esta noche, los Cerveceros de Milwaukee podrían conquistar la Serie Mundial en el Tropicana Field, en caso de llevarse el Juego 4 ante los Tampa Bay Rays.
Fecha: Martes 27 de octubre
Horario: 18:00
Transmisión: Canal 9, ESPN, FOX.
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