MLB | Horario y canales para juego 4 de la Serie Mundial

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Esta noche, los Cerveceros de Milwaukee podrían conquistar la Serie Mundial en el Tropicana Field, en caso de llevarse el Juego 4 ante los Tampa Bay Rays.

Fecha: Martes 27 de octubre

Horario: 18:00

Transmisión: Canal 9, ESPN, FOX.

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