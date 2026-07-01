Krejcikova vence a la campeona del Abierto de Francia

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LONDRES (AP) — Tras ver cómo se le escapaban seis puntos de partido, Barbora Krejcikova finalmente logró que la pelota le botara a su favor en el séptimo.

Krejcikova consiguió su mayor victoria en la Cancha Central desde que ganó el título de Wimbledon 2024 al eliminar a la campeona del Abierto de Francia Mirra Andreeva por 4-6, 7-5, 6-4 en la segunda ronda el miércoles.

Krejcikova salva seis puntos de partido y avanza en Wimbledon

Sin embargo, no fue fácil.

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Andreeva enfrentó seis puntos de partido cuando Krejcikova sacó para el partido con 5-3 y los salvó todos antes de finalmente convertir su cuarto punto de quiebre en un juego maratónico.

La adolescente rusa, quinta preclasificada, le dio a su rival un séptimo punto de partido cuando cortó un revés ancho en el siguiente juego, y esta vez Krejcikova lo convirtió con un poco de suerte. Su golpe pegó en la cinta de la red y botó adentro, y Andreeva solo pudo devolverla larga.

Andreeva, que venía de su primer título de Grand Slam en Roland Garros, lanzó su raqueta con disgusto y más tarde la estrelló contra su bolso antes de abandonar la Cancha Central.

"Qué partido", dijo Krejcikova, tratando de resumirlo todo. "Qué partido".

Más temprano, la número uno Aryna Sabalenka y Jannik Sinner avanzaron ambos en sets corridos, con Coco Gauff y Naomi Osaka también alcanzando la tercera ronda. Novak Djokovic cerró el Día 3 al vencer a Stefanos Tsitsipas por 6-3, 6-4, 6-2 en la Cancha Central para continuar su búsqueda de un 25º título grande.

Avances destacados de Djokovic, Gauff y Osaka en Wimbledon

Krejcikova es dos veces ganadora de Grand Slam, también conquistó el título del Abierto de Francia 2021, pero ha batallado con lesiones de espalda y rodilla y ha caído al número 38 del ranking.

Andreeva había mostrado señales de frustración durante todo el tercer set —incluido cuando su pulsera de cuentas se rompió durante un punto con 1-1 y tuvo que pasar unos momentos recogiendo cuentas del césped a lo largo de la línea de fondo y lanzándolas hacia la parte de atrás de la cancha.

Dos recogepelotas y el juez de silla se unieron a ella para limpiar antes de que se reanudara el juego.

También hubo algunos fuertes vítores durante el tercer set que no tenían nada que ver con el tenis. Algunos en el público de la Cancha Central tenían medio ojo puesto en el partido del Mundial de Inglaterra contra Congo y celebraron tanto los dos goles de Harry Kane como el silbatazo final.

Coco Gauff se recuperó tras estar abajo un quiebre en el tercer set y luego ganó los últimos seis puntos del desempate para vencer el miércoles por 6-3, 3-6, 7-6 (7) a Solana Sierra.

Gauff estuvo a dos puntos de perder el partido cuando su rival argentina sacó con 5-4 en el tercer set, pero ganó tres puntos seguidos para recuperar el quiebre.

"Cuando ella tuvo que sacar para el partido solo me recordé a mí misma que también soy una gran restadora", dijo Gauff. "Solo estaba tratando de ser positiva y creo que eso se notó".

Gauff irrumpió en Wimbledon en 2019 cuando alcanzó la cuarta ronda con 15 años tras vencer a Venus Williams en la primera ronda. Da la casualidad de que esa victoria sobre Williams también fue el 1 de julio en la Cancha 1.

"Fue como mi momento de despegue, y jugar contra una de mis ídolas fue una locura", dijo Gauff. "Cada vez que camino por este pasillo me da deja vu y solo me recuerdo, como, si pude hacer eso hace (siete) años, definitivamente soy una mejor jugadora desde entonces. Así que definitivamente puedo hacerlo ahora".

Naomi Osaka lució un nuevo look otra vez antes de ganar su partido de segunda ronda.

Osaka, cuyas revelaciones de moda se han convertido en un evento por sí mismas en los torneos de Grand Slam, llevó un atuendo menos elaborado para su caminata de entrada que el kimono inspirado en "Kill Bill" que vistió el lunes para su partido de primera ronda.

Aun así atraía mucha atención mientras caminaba desde el vestuario hasta la Cancha 2, seguida por fotógrafos y aficionados que querían tomar sus propias fotos.

Este conjunto completamente blanco incluía un cinturón ancho y una larga cola que se arrastraba detrás de ella, que la ganadora de cuatro títulos de Grand Slam se quitó cuando comenzó a calentar para su partido contra la clasificada Anastasia Gasanova.

Luego despachó rápidamente a Gasanova por 6-3, 6-2.

"Solo estoy tratando de variar un poco", comentó Osaka sobre su atuendo, y añadió que le preocupaba que una derrota pudiera haber arruinado el tercer cumpleaños de su hija Shai el jueves.

"Solo quería estar aquí por más tiempo, no quería hacer que se subiera a un avión el día de su cumpleaños", expresó Osaka.

Sabalenka pronto se instauró en la tercera ronda al vencer a McCartney Kessler por 6-1, 7-6 (9) en la Cancha 1.

El número uno masculino y campeón defensor Jannik Sinner, quien remontó dos veces un set abajo para ganar en cinco sets en la primera ronda, tuvo una victoria más cómoda el miércoles. Sinner venció por 7-6 (4), 7-6 (2), 6-4 a Nuno Borges en el primer partido de la Cancha Central.

Sin embargo, no fue del todo sencillo para el italiano, ya que tuvo que recuperar el quiebre para el 5-5 cuando Borges sacó para el segundo set, antes de ganar en poco más de dos horas y media.

"El segundo set fue muy, muy duro", dijo Sinner.

Otros ganadores incluyeron al subcampeón del Abierto de Francia Flavio Cobolli, el número 8 Daniil Medvedev, el número 17 Frances Tiafoe y el número 21 Tommy Paul.

El martes, Serena Williams regresó a la Cancha Central, pero perdió en tres sets ante Maya Joint en su primer partido individual en casi cuatro años. Williams, quien se lastimó la rodilla en el partido, aún espera jugar dobles con su hermana Venus más adelante en la semana.