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Canaco estima derrama económica de 12 mil mdp por Día de Muertos

El titular de Canaco CDMX resalta que el aumento en ventas beneficia a sectores como panaderías, florerías y hoteles.

Por El Universal

Octubre 26, 2026 10:25 a.m.
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Canaco estima derrama económica de 12 mil mdp por Día de Muertos
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      La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) de la Ciudad de México estimó en 12 mil 22 millones de pesos la derrama económica por las festividades de Día de Muertos en la capital del país.

      Canaco CDMX estima derrama económica Día de Muertos

      En un comunicado, Vicente Gutiérrez Camposeco, titular del organismo empresarial, subrayó que esta cifra representa un aumento del 5% en comparación con la celebración del 2025.

      Expresó que las actividades de los días 1 y 2 de noviembre consolidan a la celebración como uno de los motores comerciales más importantes del segundo semestre del año.

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      Beneficios para el sector turístico y comercial

      La Cámara proyectó beneficios para el sector turístico, sobre todo para el sector hotelero, ya que se habrá una ocupación de entre 75% y 85%.

      Gutiérrez Camposeco indicó que los visitantes nacionales e internacionales impulsarán las ventas y beneficiarán de manera directa a giros comerciales como: panaderías, florerías, mercados de plantas, papelerías, tiendas de disfraces, comercios con venta de velas, hoteles, restaurantes, cafeterías y bares.

      Por lo tanto, estimó que en este año serán 3 mil 722 las panaderías tradicionales que producirán pan de muerto.

      Además, la Canaco CDMX reiteró su compromiso de seguir apoyando al comercio formal, los servicios y el turismo, sectores clave que fortalecen la economía de la Ciudad de México.

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