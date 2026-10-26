Muere hombre tras caída en calle de Villa de Arriaga

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Un hombre sin vida fue localizado en una calle de la comunidad de San Francisco, del municipio de Villa de Arriaga.

El reporte a las autoridades se realizó después de las 22:30 de la noche del día domingo.

Al sitio arribaron paramédicos de Protección Civil del municipio, quienes al valorar al hombre, determinaron que había fallecido por caída de su propia altura.

El fallecido fue identificado como Rafael Gómez Hernández, de 56 años de edad.

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El área fue acordonada por elementos de la Guardia Municipal de Villa de Arriaga. Posteriormente la Policía de Investigación y peritos de la FGE iniciaron con el levantamiento del cuerpo para su trámite legal.