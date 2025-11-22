El comité organizador, en coordinación con el párroco del Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, dio a conocer la convocatoria oficial para la cuadragésima primera edición de la Peregrinación Deportiva “Rosa Guadalupana”, dirigida a la comunidad deportiva y devota que año con año participa en este recorrido con sentido de fe.

El evento se realizará el próximo 12 de diciembre de 2025, con salida programada a las 8:00 horas desde el Templo del Saucito. El recorrido abarcará las principales calles de la capital potosina, entre ellas Fray Diego de la Magdalena, Damián Carmona, Zaragoza e Ipiña, para posteriormente incorporarse a la Calzada de Guadalupe y llegar a la meta final en el Santuario de Guadalupe. La distancia aproximada será de 8 kilómetros.

Las inscripciones quedan abiertas desde la publicación de la convocatoria en la farmacia y droguería La Piedad, ubicada en Guajardo no. 320, con una cooperación de $250 pesos, monto que será destinado a la donación de juguetes y dulces para niñas y niños en situación vulnerable. Cada participante recibirá como kit una medalla, un calendario 2025, un bolillo y una pomada Salvoral 1333. Además, a los primeros cien inscritos se les obsequiará una imagen de la Virgen de Guadalupe para colocar en el hogar.

En cuanto a los reconocimientos, se premiará a los tres primeros lugares de las categorías varonil y femenil, así como en la división infantil. Los ganadores recibirán una imagen de la Virgen de Guadalupe y los primeros lugares una escultura especial similar a la que se entrega en la tradicional peregrinación del 12 de diciembre. También habrá un estímulo para los participantes que hayan asistido de manera consecutiva durante 10, 20, 30, 40, 50 y 60 años.

Las categorías contempladas son: varonil, femenil e infantil. La convocatoria especifica además que el evento no es competitivo, sino una manifestación deportiva con sentido de fe, por lo que no requiere aval de ninguna asociación.

La misa de acción de gracias se celebrará a las 10:00 horas, al concluir el recorrido, y se entregarán los reconocimientos. El comité organizador subrayó que los riesgos deportivos serán responsabilidad de cada participante, mientras que el aval religioso será otorgado por el párroco de la Basílica.