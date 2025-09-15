Barsa golea al Valencia
Con dobletes de Raphinha, Robert Lewandowski y Fermín López
MADRID.- Al compás de dobletes de Raphinha, Robert Lewandowski y Fermín López, el Barcelona vapuleó el domingo 6-0 al Valencia en La Liga española el domingo.
Los azulgranas fueron una apisonadora desde el inicio contra el Valencia. López anotó sus goles a los 29 y 56 minutos, Raphinha marcó a los 53 y 66, mientras que Lewandowski perforó las redes a los 76 y 86.
Tanto Raphinha como Lewandowski anotaron sus goles después de salir del banquillo. Informes no confirmados de medios españoles dijeron que Raphinha no fue titular porque llegó tarde al equipo a la sesión de activación previa al partido.
Flick explicó más tarde que se trató una decisión técnica tras la participación del atacante con Brasil en la última doble fecha de las eliminatorias mundialistas de Sudamérica, culminando con un partido en Bolivia.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
“Raphinha venía de una largo viaje. Tiene una gran mentalidad. Sólo podemos disponer de once jugadores, hay muchos. Es lo único que puedo decir”, indicó Flick.
Lewandowski, en su partido número 150 con el Barcelona, no había anotado previamente para el club en esta temporada de la liga.
“Estuvimos en control desde el principio. Sabíamos lo que teníamos que hacer para conseguir la victoria”, dijo el centrocampista azulgrana Marc Casadó. “Jugamos nuestro juego. Las oportunidades de gol y los goles llegaron”.
El Valencia, situado cerca del fondo de la clasificación con dos derrotas, apenas tuvo un remate a puerta.
En los tres últimos partidos entre los clubes, el Barcelona supera 18-1 al Valencia.
no te pierdas estas noticias
Destacada actuación de atletas potosinos
Romario Ventura
Surgen los ganadores del campeonato de apertura 2025-2026
Santos cae en el 2do. juego
Romario Ventura
El Calor se impone con claridad y divide la serie ante los celestiales