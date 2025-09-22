Barsa vence por goleada al Getafe

MADRID.- Dani Olmo anotó y luego asistió a Ferran Torres para uno de sus goles con un elegante toque de tacón y el Barcelona goleó el domingo 3-0 al Getafe en La Liga.

Fue el segundo partido consecutivo para el Barcelona en su centro de entrenamiento, ya que el recién renovado Estadio Camp Nou carece de los permisos requeridos.

El ingenioso toque de Olmo dentro del área permitió a Torres anotar a los 15 minutos, y la asistencia de Raphinha a Torres al 34 permitió al club catalán aumentar su ventaja en la primera mitad.

Olmo luego cerró el marcador con un disparo cerca del punto de penal al 62 tras una asistencia del suplente Marcus Rashford.

La victoria acercó al campeón defensor Barcelona a dos puntos del líder Real Madrid, que derrotó el sábado 2-0 al Espanyol.

“Era importante llevarse los tres puntos”, dijo Torres.

El partido se jugó en el Estadi Johan Cruyff, que normalmente alberga al equipo femenino del Barcelona y a los equipos de reserva y juveniles masculinos. El club ya había jugado allí en su debut en casa, una goleada 6-0 sobre el Valencia el 14 de septiembre. Getafe, que había ganado tres de sus primeros cuatro partidos, cayó al octavo lugar.