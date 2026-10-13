Bills superan a los Rams en TE

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INGLEWOOD, California.- Josh Allen acumuló 331 yardas totales y dos touchdowns, Tyler Bass convirtió un gol de campo de 45 yardas cuando faltaban 1:55 en el tiempo extra poco después de que Greg Rousseau bloqueara el intento de gol de campo de los Rams, y los Bills de Buffalo resistieron a Los Ángeles para imponerse 37-34 la noche del lunes.

Allen lanzó para 210 yardas y corrió para 121 más por los Bills (4-1), que remontaron para ganar un partido frenético, a la altura de dos equipos que cuentan con los dos últimos Jugadores Más Valiosos de la NFL como quarterbacks.

Los Bills parecían estar en problemas después de que James Cook perdiera el balón temprano en el tiempo extra, pero Allen tuvo otra oportunidad — y finalmente ganó un partido en tiempo extra por primera vez en su carrera al superar a Matthew Stafford, quien lanzó para 383 yardas y tres touchdowns. "Esa es la belleza del fútbol americano: tienes otra serie ofensiva", dijo Allen. "Tienes otro partido. Lo único que puedes hacer es seguir avanzando. Esperas que alguien en la defensiva o en equipos especiales pueda hacer una jugada, y eso fue lo que pasó. Greg Rousseau hizo una jugada".

Cook anotó su segundo touchdown con 1:39 por jugar en el tiempo reglamentario para Buffalo, pero Kyren Williams anotó con una embestida de 1 yarda cuando faltaban 4 segundos para forzar el tiempo extra. Los Bills comenzaron el tiempo extra avanzando profundo en territorio de los Rams, pero Aaron Donald recuperó el balón suelto de Cook después de que Nate Landman lo golpeara y lo soltara.

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Stafford condujo a los Rams hasta la yarda 30 de Buffalo, pero Harrison Mevis falló su segundo intento de gol de campo de la noche cuando Rousseau alcanzó a rozar el balón.

"El juego de patadas, con nuestro punto extra, la unidad de gol de campo — ni siquiera cerca de ser lo suficientemente bueno", dijo el entrenador de los Rams, Sean McVay. "Nos costó el partido esta noche. ... Voy a evaluar todo".

Luego Allen tuvo escapadas de 19 y 13 yardas antes de que el entrenador novato de los Bills, Joe Brady, decidiera intentar el gol de campo en segunda oportunidad con casi dos minutos todavía en el reloj. Bass conectó su patada y se alejó corriendo para celebrar antes de que los oficiales señalaran que fue buena.

"La confianza que tenía en T-Bass era: ´Oye, 45 yardas, va a meter esta patada´", dijo Brady.

Allen consiguió más de 100 de sus yardas por tierra en jugadas rotas, escapando repetidamente de la bolsa de protección y volviendo inútil la tenaz cobertura de la secundaria de los Rams.