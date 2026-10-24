Blakely logra el oro mundial

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RÓTERDAM.- La estadounidense Skye Blakely se elevó el viernes hasta el oro del concurso completo femenino en los campeonatos mundiales de gimnasia al encadenar cuatro rutinas estelares mientras otras competidoras de primer nivel flaqueaban.

El total de 55.733 de la gimnasta de 21 años incluyó una deslumbrante serie en barras asimétricas y una actuación serena y constante en la viga de equilibrio, sin grandes fallos de forma ni caídas, lo que le dio a la oriunda de Dallas un momento de redención después de que sus intentos de integrar los equipos olímpicos de Estados Unidos en 2020 y 2024 terminaran por lesión.

Blakely rompió a llorar cuando bajó del podio al final de su ejercicio de suelo en la última rotación; su largo y doloroso recorrido en un deporte implacable alcanzaba un punto alto que parecía lejano durante largas rehabilitaciones que exigieron tanto a su mente como a su cuerpo.

La rusa Liudmila Roschina obtuvo la plata con 55.199. La china Ke Qinqin se llevó el bronce con 55.032.

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La aspiración de la argelina Kaylia Nemour de convertirse en la primera gimnasta de África en ganar un título mundial del concurso completo terminó con un cuarto puesto. La final de la joven de 19 años comenzó de manera accidentada en su primera rotación, cuando sus pies no cayeron de lleno sobre el trampolín al ejecutar el salto, lo que la obligó a hacer un salto más sencillo que le costó puntos valiosos.

Aunque Nemour se recuperó de forma espectacular, en gran medida gracias a una rutina en barras asimétricas que es una de las más difíciles realizadas en cualquier aparato por cualquier gimnasta —hombre o mujer— en el mundo, no fue suficiente para subir al podio.

Las esperanzas de la estadounidense Claire Pease de acompañar a Blakely en el podio se esfumaron cuando se bajó de la viga con un salto, camino a un séptimo puesto.

Blakely y Pease competían dos días después de que Estados Unidos viera terminar su larga racha de medallas de oro en la final por equipos de los mundiales, al quedar en segundo lugar detrás de una China resurgente. Aquella noche de altibajos incluyó que a Blakely no le validaran una conexión durante su rutina en viga, lo que le costó a las estadounidenses casi un punto en una competencia en la que se quedaron sin el oro por una fracción de esa diferencia.

Esta vez no hubo problemas de ese tipo. Blakely llegó a la viga en lo más alto de la clasificación tras un excelente inicio en salto, seguido de una rutina en barras que, por sí sola, es bastante buena.

Aun así, la viga es otra cosa. Y esta vez no hubo conexiones no reconocidas y apenas un titubeo. Su puntuación de 14.200 la mantuvo al frente y convirtió su ejercicio de suelo, en gran medida, en una vuelta de la victoria.