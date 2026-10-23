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Hugo Sánchez: leyenda histórica del Real Madrid y su legado

Ganó cinco Pichichis y una Bota de Oro, récords que aún perduran en Europa.

Por El Universal

Octubre 23, 2026 01:26 p.m.
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Hugo Sánchez: leyenda histórica del Real Madrid y su legado
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      Ya han pasado cinco décadas desde que Hugo Sánchez debutó como profesional, pero no ha vuelto a surgir un jugador mexicano que iguale lo que él hizo en Europa.


      Sin duda alguna, "Hugol" es el mejor representante que México ha tenido en el viejo continente, en toda la historia.

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      Para dimensionar el legado que el "Macho" tiene del otro lado del charco, basta precisar que es una de las máximas leyendas del que es considerado el mejor club de todos los tiempos: Real Madrid.
      Portó la camiseta merengue entre 1985 y 1992, periodo en el que disputó 282 partidos, anotó 208 goles y conquistó 10 trofeos.
      Además, ganó cuatro Pichichi, al ser el máximo goleador de España. En total, fueron cinco; el primero fue con el Atlético. Ni Cristiano Ronaldo fue capaz de ganar tantos Pichichis (tres).
      También conquistó una Bota de Oro (1989-90), al ser el mayor anotador de las principales Ligas europeas, la cual sigue siendo admirada, porque los 38 tantos que marcó los hizo al primer toque.
      Sus 208 goles le permiten ser el séptimo máximo goleador en toda la historia del equipo madridista.
      Sin contar a los naturalizados españoles Ferenc Puskás y Alfredo di Stéfano, Hugo es el tercer extranjero con más dianas, sólo por detrás de Karim Benzema y CR7.
      Para el Real Madrid, "el mexicano es una leyenda". El legado de Hugo Sánchez Márquez es tan grande que trascendió fronteras y que, después de medio siglo, nadie ha podido igualarlo.

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