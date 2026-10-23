Gol de "La Hormiga" da triunfo al Olympiacos en Europa League

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Armando "Hormiga" González se robó todos los reflectores en la UEFA Europa League, una de las competiciones más importantes en el futbol del viejo continente. El delantero mexicano, que había sido relegado a la banca desde la llegada del estratega español, Imanol Alguacil, vino desde la banca para anotar el gol que le dio el triunfo al Olympiacos griego ante el Sparta Praha en la jornada 3.

Gol decisivo de Armando González en partido cerrado

En un partido tan cerrado, en donde parecía que la lucidez no acompañaba al equipo griego, apareció "La Hormiga" para alzarse en el aire y soltar un sólido remate de cabeza que dejó sin oportunidad de reacción al arquero Jakub Surovcík (78´). El tanto del delantero mexicano hizo estallar a toda la fanaticada del Olympiacos, que no dudaron en ovacionar al exjugador de Chivas coreando su nombre.

Confirmación oficial del gol por la UEFA

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Este tanto significó el sexto de "La Hormiga" con la camiseta del conjunto griego y el segundo en la Europa League, en donde ha registrado tres partidos disputados.

Por un momento, la UEFA le había quitado el gol a Armando González, argumentando que el balón tocó a un jugador del Sparta Praha antes de meterse a la portería. Sin embargo, al final del encuentro, el órgano que rige al torneo cambió su postura y le dio la anotación a "La Hormiga".

Poco más de un mes pasó para que el delantero surgido de la cantera de las Chivas volviera a sacudir las redes rivales. El último gol de "La Hormiga" había sido el pasado 16 de septiembre, también en la Europa League, el cual sirvió para que el Olympiacos se impusiera al Jagiellonia en la jornada 2. Sin lugar a dudas, este tanto le servirá al mexicano para poder presionar a su técnico con más minutos de juego.