Cristiano Ronaldo anota gol 982 en triunfo del Al-Nassr

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Cristiano Ronaldo sumó su gol 982 con una 'espaldinha' en la victoria por 1-3 del Al-Nassr, segundo clasificado de la liga de Arabia Saudí, frente a Al-Faisaly, decimoquinto, este viernes.

Gol 982 de Cristiano Ronaldo impulsa al Al-Nassr

Con este tanto, el futbolista portugués lleva cinco dianas esta temporada y se queda a 18 de convertirse en el primer futbolista de la historia en alcanzar la cifra de 1.000 goles.

El luso no quiso recoger el premio 'MVP' y se lo dio a su compañero Abdullah Al-Hamdan, en un partido en el que su equipo se adelantó a los 4 minutos y, ya en la segunda parte, Cristiano, en el 49, aumentó la ventaja.

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Detalles del partido y reacción del equipo local

El conjunto local recortó diferencias con un tanto de Théo Bongonda, pero Ángelo Gabriel certificó la victoria visitante a 10 minutos del final.

De esta forma, el Al-Nassr suma su tercera victoria consecutiva y se mantiene segundo empatado a 25 puntos con el líder, el Al Qadisiya.