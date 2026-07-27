Donald Trump visita planta de GM en Michigan y defiende sus políticas

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MILFORD, Michigan, EE.UU. (AP) — El presidente Donald Trump visitó el lunes Michigan para defender sus políticas económicas que, aseguró, han reactivado la industria automotriz y la manufactura estadounidense, incluso cuando muchas empresas aseguran que los aranceles implementados contra Canadá y el resto del mundo han perjudicado al estado.

Donald Trump defiende políticas económicas en planta de GM

Trump defendió sus políticas durante su visita a una instalación de General Motors en Milford, un suburbio de Detroit donde se llevan a cabo pruebas para sus vehículos. Celebró después de ver vehículos Corvette, Cadillac y Hummer competir en una serie de carreras de corta distancia.

En su discurso, Trump celebró los planes de GM de expandir la producción nacional en los próximos años y se declaró un presidente que "por fin" defiende a los trabajadores de la industria automotriz.

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"He hecho más por ustedes que sus padres, ¿OK?", bromeó.

Después de realizar un recorrido por vehículos de GM de diferentes épocas, en algunos de los cuales se sentó, Trump afirmó que los aranceles han ayudado a la compañía.

"Han avanzado mucho", dijo a los reporteros sobre la automotriz con sede en Detroit. "Es increíble lo que los aranceles están haciendo por GM". Añadió que ha sido bueno con la empresa, pero se negó a entrar en detalles.

"El resto del mundo no me quiere, pero está bien", dijo, aludiendo a los aranceles. "Se llama ´Estados Unidos primero´".

Impacto de aranceles y contexto político en Michigan

Las primarias de Michigan serán el 4 de agosto

Trump mencionó a varios candidatos republicanos e invitó a algunos al escenario durante su discurso.

El republicano Mike Rogers no tiene oposición en las primarias al Senado, pero la contienda republicana por la gobernación enfrenta al legislador John James, respaldado por Trump, contra Perry Johnson, un empresario convertido en político que ha lanzado campañas sin éxito anteriormente, incluida una para presidente en 2024.

Johnson ahora intenta presentarse a sí mismo a imagen del presidente, pese a no haber conseguido su respaldo. Las primarias demócratas al Senado entre la representante Haley Stevens y el progresista Abdul El-Sayed han llamado la atención nacional por el derecho a enfrentar a Rogers, quien fue derrotado por estrecho margen por la senadora demócrata Elissa Slotkin en 2024.

La votación anticipada ya está en marcha.

Michigan fue uno de los campos de batalla de 2024 que Trump ganó después de que el estado respaldó al demócrata Joe Biden en 2020. Pero partes de la economía del estado se han visto afectadas por los aranceles del presidente, incluidos los aplicados a autos importados y autopartes.

Una nueva ronda de fuertes gravámenes a las importaciones ya está entrando en vigor para decenas de socios comerciales de Estados Unidos. Pero Trump ha señalado específicamente a Canadá con aranceles de hasta 50% sobre una amplia gama de sus productos, incluidos los autos.

La instalación de GM está en el condado Oakland, que abarca gran parte de los suburbios del norte de Detroit. Antes un bastión republicano, se ha inclinado cada vez más hacia los demócratas, al respaldar a Biden frente a Trump en 2020 y a la vicepresidenta Kamala Harris frente a Trump cuatro años después.

GM dice que su instalación es la operación de pruebas de vehículos más antigua de Estados Unidos, donde 4.200 empleados trabajan para perfeccionar casi cada vehículo que la empresa fabrica antes de que llegue al consumidor.

Sin embargo, la economía de Michigan depende en gran medida de Canadá, lo que significa que los nuevos aranceles —sumados a una inflación que sigue alta y a los precios de la gasolina que vuelven a subir a medida que se agrava la ya impopular guerra en Irán— han creado preocupaciones económicas adicionales en todo el estado.

Eso ocurre en un momento en que los votantes de todo el país ya estaban cada vez más insatisfechos con la gestión de Trump en materia económica.

Jason Roe, exdirector general del Partido Republicano de Michigan que intentó sin éxito distanciarlo del movimiento "Make America Great Again" de Trump en 2021, dijo que, más que coincidir con su nueva ronda de aranceles, la visita de Trump responde a que Michigan tiene unas primarias relativamente tardías y busca asegurar que James obtenga la nominación.

Pero Roe también destacó que era un riesgo para el presidente vincularse tan estrechamente con los principales republicanos antes de las elecciones generales, y lo calificó como "kriptonita para los votantes de noviembre".

Trump, quien ganó la Casa Blanca con la promesa de abaratar el costo de vida, también ha visto caer sus índices de aprobación, lo que significa que los asuntos del día a día podrían ser un lastre para los republicanos que intentan mantener el control del Congreso después de las elecciones del 3 de noviembre.

"Estamos contentos de tener al presidente aquí, haciendo campaña con los republicanos. Creemos que pone de relieve que lo único que les importa es Donald Trump y se niegan a plantarle cara", aseguró Curtis Hertel, presidente del Partido Demócrata de Michigan. "Nos beneficia cada vez que el presidente está aquí porque es increíblemente impopular".

Tensiones comerciales y puente fronterizo entre EEUU y Canadá

EEUU y Canadá han discutido por un nuevo puente fronterizo

La Corte Suprema anuló muchos de los amplios aranceles de Trump, pero su administración ha intentado encontrar maneras de sortear eso, incluso al argumentar que puede imponerlos a Canadá porque ese país está discriminando las exportaciones estadounidenses de productos, incluidos los automóviles.

Pero la ronda más reciente de aranceles de Trump llegó después de que expresó frustración con Canadá por haber tomado represalias e impuesto sus propios gravámenes a importaciones estadounidenses en respuesta a los aranceles iniciales de Trump el año pasado. Trump lanzó la primera ronda tras alegar que Ottawa debería hacer más para detener el contrabando de fentanilo.

Es el tercer viaje de Trump a Michigan en su segundo mandato.

En enero, visitó una planta de Ford en Dearborn y se dirigió al Detroit Economic Club, ofreciendo una defensa de los aranceles incluso cuando líderes de la industria automotriz los culpaban de aumentar el costo de hacer negocios.

El presidente marcó los primeros 100 días de su segundo mandato con un mitin en Warren, donde básicamente mencionó agravios que arrastraba desde la campaña de 2024,

Su visita más reciente coincide con tensiones entre su administración y Canadá que han empañado la apertura de un nuevo puente que conecta Detroit y Windsor, Ontario.

Canadá celebró su propio evento el viernes para elogiar la apertura del Puente Internacional Gordie Howe, de 4.700 millones de dólares, en lugar de una celebración prevista con funcionarios de Estados Unidos, después de que Trump anunció los nuevos aranceles a Ottawa.

Una ceremonia conjunta anterior se había programado para junio, pero se canceló después de que Trump sugirió que Estados Unidos quería un acuerdo "mejor" sobre el puente, del que es copropietario con Canadá.

Eso finalmente condujo a un acuerdo para dividir los peajes que se suponía permitiría la celebración conjunta reprogramada entre ambos países —hasta que los nuevos aranceles también descarrilaron eso.