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"Bob" Espinoza listo para Aguascalientes

Por Romario Ventura

Junio 06, 2026 03:00 a.m.
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"Bob" Espinoza listo para Aguascalientes
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      La temporada 2026 de NASCAR México Series y Trucks México Series entra en una etapa clave con la disputa de la quinta fecha del calendario, programada para este 7 de junio en el Óvalo Aguascalientes México, donde el equipo potosino Dynamic Motorsports buscará sumar puntos importantes en la lucha por los puestos de postemporada.

      La competencia denominada "Aguascalientes El Gigante de México 250" se disputará sobre el óvalo de 1.4 kilómetros de longitud y constará de 170 vueltas. La carrera arrancará este domingo a las 13:40 horas y marcará el inicio de la segunda mitad de la temporada regular, una fase determinante para las aspiraciones de los equipos y pilotos.

      En las Trucks México Series, Dynamic Motorsports llega motivado tras conseguir recientemente la victoria con el potosino Roberto "Bob" Espinosa, quien se mantiene como líder absoluto de la categoría. Espinosa suma 183 unidades y buscará ampliar su ventaja en el campeonato con otro resultado destacado en territorio hidrocálido.

      Uno de los aspectos más llamativos del fin de semana será el formato de calificación, que nuevamente incluirá una parada obligatoria en pits para cambio de neumáticos, una modalidad en la que el equipo ya ha demostrado competitividad al obtener anteriormente posiciones de privilegio.

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      En la clasificación de novatos, Sebastián Rodríguez continúa destacando como el mejor ubicado de la categoría. Con 143 puntos, ocupa el octavo lugar general y lidera la lucha entre los debutantes, manteniéndose firme en la pelea por uno de los seis boletos directos al "chase".

      Asimismo, Jassyr Salazar llega en ascenso tras consolidarse dentro del Top 10 del campeonato. El piloto acumula 126 unidades y buscará seguir sumando en la competencia pactada a 100 vueltas, cuya bandera verde ondeará a las 11:30 horas.

      En NASCAR México Series, Jake Cosío enfrentará uno de los compromisos más importantes de la campaña al volante del auto número 51. El piloto ocupa actualmente la posición 11 del campeonato con 122 puntos, por lo que intentará recuperar terreno para colocarse dentro de los 10 lugares que otorgan el pase al "chase".

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