Bravos de Juárez vence a los Pumas

Pumas pagó cara su indisciplina esta noche, luego de perder 3-1 ante FC Juárez en juego de la Jornada 10 del Apertura 2025, disputado en la frontera (estadio Olímpico Benito Juárez).

Apenas al 14’, los locales inauguaron el marcador en una jugada ‘de laboratorio’ desde el tiro de esquina que cristalizó Óscar Estupiñán en el área para batir a Keylor Navas.

Los universitarios intentaron reaccionar, pero se mostraron ‘chatos’ en ataque y se fueron al descanso con la desventaja mínima.

En el segundo tiempo, los auriazules salieron con otro chip, agresivos para lastimar a su rival.

Muy pronto, Adalberto Carrasquilla niveló la pizarra con un remate en el área; no obstante, el tanto del panameño fue anulado por una falta suya tras la revisión de la acción por el silbante en el VAR.

Los de Efraín Juárez no se rindieron y al 59’ lograron la paridad con un cabezazo sólido de Guillermo Martínez tras el centro preciso de Benevendo.

Pese a ello, el ‘Memote’ se lesionó instantes después y salió de cambio, dejando su lugar a José Juan Macías.

El partido tomó un rumbo decisivo al 68’, cuando el ecuatoriano José Caicedo vio la tarjeta roja al sumar su segunda amarilla en el encuentro por una falta.

Los chihuahuenses sacaron provecho a la superioridad numérica, pues la pelota parada derivada de esa acción les trajo el tanto de la nueva ventaja, obra de Rodolfo Pizarro.

Finalmente, en tiempo de compensación, los anfitriones sentenciaron la batalla con un cabezazo de Guilherme a centro de José Luis Rodríguez.

Los dos equipos se encuentran en zona de Repechaje: Juárez es séptimo con 15 puntos, mientras que Universidad Nacional cayó al noveno sitio, producto de 13 unidades.