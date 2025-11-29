Localizan en Rioverde a joven con ficha de búsqueda

Mediante la reacción inmediata de los elementos de seguridad de la Guardia Civil Estatal, se logró la localización de un adolescente de 14 años, en el municipio de Rioverde, tras recibir la alerta de su no localización.

Por medio de un reporte emitido al Sistema de Emergencias 9-1-1, agentes estatales atendieron el auxilio de un masculino, quien indicó que en su negocio estaba un adolescente que al parecer estaba extraviado, de inmediato se desplegaron hacia el bulevar Carlos Jongitud Barrios y se entrevistaron con los presentes en el lugar.

El adolescente de 14 años, quedó bajo la tutela de la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes, luego de que indicaran que el joven tenía una ficha de búsqueda emitida con anterioridad, descartando situaciones de riesgo y entregándolo en buen estado de salud.

De esta manera, reafirmamos el propósito de trabajar por el bienestar de las familias potosinas, con resultados firmes en materia de prevención y disuasión del delito, lo que deriva a un Potosí sin límites.

