Brillan Cordero y Diego Hdz. con victoria

La edición 28 del Rally Tall Pines estuvo marcada por un clima inesperado que cambió por completo el panorama de competencia: la nieve y el intenso frío se convirtieron en protagonistas, transformando los caminos originalmente previstos de tierra en un escenario completamente blanco. A pesar de las condiciones adversas, la dupla mexicana conformada por Marco Cordero y Diego Hernández brilló con una actuación sobresaliente que los llevó a la victoria y, con ello, a recuperar el liderato del Campeonato Canadiense de Rallismo (CRC) a falta de una sola fecha para cerrar la temporada 2025.

El inicio del rally mostró a Cordero y Hernández colocándose rápidamente detrás de Simon Vicente, quien tomó la punta en las primeras etapas. Sin embargo, tras el primer servicio, el ritmo de la tripulación mexicana se incrementó notablemente. Contra todo pronóstico pues llegaron preparados para competir sobre tierra lograron adaptarse a las superficies nevadas y conquistaron todos los tramos subsecuentes, un rendimiento que sorprendió al público y a los equipos rivales.

Al finalizar la competencia, Cordero destacó la intensidad del duelo contra Vicente y su navegante, así como el trabajo de todo su equipo: “Sin duda alguna, contentos con nuestro desempeño este fin de semana. La coordinación entre Marco y yo, el dinamismo de mi jefe de mecánicos, así como el rendimiento del auto. Estamos a nada de lograr el objetivo, pero no hay que cantar victoria aún, en el último rally se decidirá todo. Fue una competencia intensa en todos los tramos con Simon y su navegante; hubo tramos muy parejos y otros con buena ventaja, y al final fueron un poco más de tres minutos los que logramos quedar por encima de ellos. Agradecido con mi team 399 Tactical GHR Motorsport por su arduo trabajo en esta temporada; hubo episodios difíciles, pero siempre sacaron el auto adelante. Esta victoria fue gracias a ellos, vamos con todo a terminar la temporada 2025.” apuntó el piloto.

Con esta victoria, Cordero llega al cierre del calendario como líder del campeonato, y ahora solo quedan 10 días para que se dispute el decisivo Big White Rally, una prueba reconocida precisamente por sus difíciles condiciones de nieve. La dupla mexicana deberá reafirmar y perfeccionar su técnica sobre superficies heladas para asegurar el título en una temporada que ha sido exigente.

