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Brunson guía paliza de Knicks ante Bulls

Por AP

Noviembre 05, 2026 03:00 a.m.
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Brunson guía paliza de Knicks ante Bulls
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      NUEVA YORK.- Jalen Brunson anotó 33 puntos y los Knicks de Nueva York arrollaron el miércoles 135-105 a los Bulls de Chicago.

      OG Anunoby sumó 18 puntos y el dominicano Karl-Anthony Towns terminó con 17 unidades y 12 rebotes. Los Knicks ganaron por cuarta vez en cinco partidos tras un inicio de temporada con una foja de 0-3.

      Los Bulls han perdido seis compromisos seguidos.

      El partido quedó prácticamente decidido temprano, ya que los Knicks encadenaron una racha de 8-0 para borrar un déficit de 6-4, y no volvieron a estar abajo.

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      El marcador de 84-52 al descanso igualó el récord de los Knicks, de más puntos en una primera mitad, establecido el 18 de noviembre de 1988, en una derrota por 137-135 en Filadelfia.

      La ventaja de Nueva York se disparó hasta 44 puntos, 111-67, con una jugada de cuatro puntos de Miles McBride cuando quedaban 3:23 del tercer cuarto.

      Los Bulls no se acercaron a menos de 30 puntos el resto del camino.

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