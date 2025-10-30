Buscará ADSL volver a meterse en zona de play-in

El delantero brasileño del Atlético de San Luis, Joao Pedro, señaló que la prioridad del equipo en el Apertura 2025 es asegurar un lugar en el Play-In, dejando de lado metas individuales como el liderato de goleo. Sin embargo, la realidad de los últimos partidos evidencia que alcanzar ese objetivo no será sencillo.

Con altibajos en su rendimiento, el Atlético de San Luis ha mostrado inconsistencias que lo mantienen en una posición intermedia de la tabla general. Aunque ha logrado algunos resultados positivos, la falta de regularidad y los errores en momentos clave han puesto en riesgo su clasificación, aumentando la presión para los próximos encuentros.

Joao Pedro reconoció la importancia de la concentración colectiva ante su próximo rival, Juárez FC. “Va a ser un partido un poco más complicado que los anteriores. Necesitamos concentración y enfoque, porque ellos también tienen motivación para sumar puntos”, comentó, destacando que el equipo deberá superar sus propias dificultades para mantenerse en la pelea.

A pesar de las críticas que podrían surgir por su desempeño irregular, el delantero brasileño se mostró confiado en la capacidad del plantel y valoró la conexión con la afición del Atlético de San Luis. “La relación con los seguidores es muy importante. Tenemos confianza en nuestro equipo por el trabajo que hemos hecho y la calidad que mostramos en la cancha”, señaló. El equipo se encuentra en un momento crítico del torneo, en el que cada partido puede definir su permanencia en la fase final. La combinación de resultados inconsistentes y la presión por clasificar pone a prueba la capacidad del Atlético de San Luis para cumplir con su objetivo principal y mantener un rumbo estable en el Apertura 2025.

