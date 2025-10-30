logo pulso
Seguridad

Encarcelan a hombre y mujer por allanamiento

Por Redacción

Octubre 30, 2025 03:00 a.m.
A
Encarcelan a hombre y mujer por allanamiento

Policías de la Guardia Civil de Soledad de Graciano Sánchez detuvieron a un hombre y una mujer por presunto allanamiento, además de sumar el cargo de posesión de metanfetaminas a la femenina. Las acciones se efectuaron en la colonia Francisco Sarabia, como resultado de la atención inmediata a un reporte ciudadano.

Agentes municipales se presentaron en un domicilio de la calle San Luis Rey, donde el propietario señaló a una pareja que se encontraba en el interior sin su autorización, indicando que, según vecinos, tenían varios meses habitando el lugar. El afectado manifestó su deseo de proceder legalmente en su contra.

Servidores públicos ingresaron al inmueble y localizaron a los señalados, quienes tras ser entrevistados se identificaron como Cruz “N” de 36 años y Jessica “N” de 31, encontrándole a la mujer una dosis de un material similar a la droga sintética conocida como “cristal”.

A ambos se les informó que serían detenidos por presunto allanamiento, y a la femenina también por posesión de metanfetaminas. Posteriormente, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) para el debido proceso.

