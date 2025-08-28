Buscará Cordero récord en el rally Sierra Juárez

El piloto Ricardo Cordero, líder del NACAM Rally Championship y del Campeonato Mexicano de Rallismo (CMR), inicia en Oaxaca la etapa formal de su intento por lograr cuatro títulos en un mismo año calendario.

La competencia se llevará a cabo del 28 al 30 de agosto y corresponde a la edición número 22 del Rally Sierra Juárez, que se desarrollará sobre caminos pavimentados en la región sur del país. Esta fecha será puntuable tanto para el NACAM Rally Championship como para el CMR.

Cordero viaja a Oaxaca con la meta de asegurar el primero de los cuatro campeonatos que busca en 2025, que incluyen también el Campeonato de Rallismo Canadiense y la Carrera Panamericana. Para el piloto, esta competencia representa un paso clave en su preparación, ya que los recorridos de alta dificultad y la exigencia del rally le permitirán afinar estrategias y entrenamientos de cara a futuras competencias internacionales.

“Este rally será la segunda de tres visitas que tenemos programadas a Oaxaca en 2025. Nos servirá mucho para los entrenamientos previos a la Carrera Panamericana y para consolidar nuestro liderazgo en ambos campeonatos”, señaló Ricardo Cordero. Destacó además la importancia del trabajo de su equipo, 399 Tactical GHR Motorsport, que asegura la logística y el soporte técnico necesario para competir al más alto nivel.

La edición 22 del Rally Sierra Juárez recorrerá diferentes tramos pavimentados de la región sur del país, lo que representa un desafío tanto para pilotos experimentados como para quienes se estrenan en este tipo de competencias. La prueba reúne a participantes nacionales e internacionales, consolidando su relevancia dentro del calendario latinoamericano de rallismo y ofreciendo a los aficionados un espectáculo de velocidad y estrategia.