BWT Alpine F1 con Canel´s llega al GP de México

El equipo BWT Alpine Formula One patrocinado por Canel’s continúa con su gira norteamericana este fin de semana para disputar el Gran Premio de la Ciudad de México, correspondiente a la Ronda 20 del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA 2025. En esta ocasión, la escudería francesa afrontará un nuevo desafío en el Autódromo Hermanos Rodríguez, uno de los circuitos más exigentes del calendario debido a su altitud de 2,240 metros sobre el nivel del mar, lo que influye significativamente en el rendimiento de los monoplazas.

Como parte del requisito obligatorio de participación de novatos, el joven Paul Aron, piloto de reserva del equipo, tomará el lugar de Pierre Gasly durante la sesión de Práctica Libre 1, siendo esta su segunda aparición con los colores de Alpine en la temporada.

El trazado mexicano, con su recta principal de 1.2 kilómetros y el emblemático paso por el Estadio Foro Sol, impone un reto técnico particular. La baja densidad del aire reduce la carga aerodinámica y la resistencia, obligando a los ingenieros a ajustar los niveles de refrigeración y aumentar las aberturas en los frenos y la carrocería. Aun así, los autos alcanzan velocidades de hasta 350 km/h, lo que hace del Gran Premio mexicano una cita de gran exigencia tanto para los pilotos como para las máquinas.

Tras un fin de semana complicado en Austin, Pierre Gasly (#10) aseguró que el equipo ha trabajado intensamente para mejorar el rendimiento: “Estuvimos lejos de nuestro máximo potencial en la segunda mitad de la carrera en Austin. Ya hemos analizado internamente lo sucedido y se ha trabajado mucho para llegar preparados a México. No participaré en la primera práctica para permitir que Paul [Aron] cumpla con la sesión obligatoria, pero mi meta será adaptarme rápido en la segunda práctica y enfrentar los desafíos únicos del Autódromo Hermanos Rodríguez”, comentó el francés.

Por su parte, el argentino Franco Colapinto (#43) también reconoció las dificultades vividas en el circuito de Texas, aunque se mostró entusiasmado por competir frente al público mexicano: “Fue un fin de semana difícil en Austin, pero ahora estoy enfocado en México. La atmósfera es siempre increíble y la altitud del circuito añade un reto extra. Será genial sentir el apoyo de los fanáticos durante todo el fin de semana”.