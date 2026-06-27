Cabo Verde consigue histórico pase a 16vos.

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

México.- Pese al empate a cero goles entre las selecciones de Cabo Verde y Arabia Saudita, el equipo africano consiguió su pase histórico a dieciseisavos de final al clasificarse como segundo del Grupo H.

El trabajo en la cancha pasó a segundo plano y la tarea fue echa por España, quien venció 1-0 a su similar de Uruguay y mandó a casa a La Celeste que solo logró sumar dos unidades.

En un partido celebrado en Houston donde no hubo más que buenas intenciones, las escuadras de Cabo Verde y Arabia Saudita ofrecieron un encuentro sin emociones y muy escasas oportunidades de gol, aunque en ocasiones con un ligero dominio de los árabes.

Fue nuevamente su estrella, el portero Vozinha, el encargado de ofrecer un par de rescates interesantes que le permitieron a la escuadra africana obtener su tercer empate en fase de grupos y sumar solo tres unidades, pero con ello bastó para colarse como segundo del Grupo H, detrás de España.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Cabo Verde deberá trabajar la contundencia de sus tiros si es que quiere seguir en el sueño mundialista porque Vozinha no siempre tendrá la posibilidad de mantener a raya el arco de los africanos.

Con este resultado, Uruguay y Arabia Saudita se despiden de la Copa Mundial de la FIFA 2026.