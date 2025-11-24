Cadillac lanza mercancía oficial antes de su estreno

México.- La presentación de Sergio Pérez y Cadillac en la Fórmula 1 está cada vez más cerca, prueba de ello es que a meses de debutar en la categoría reina, la escudería estadounidense ya sacó a la venta su mercancía oficial.

En este fin de semana se corrió el Gran Premio de Las Vegas, donde la sorpresa de estos días fue el anuncio de la venta de gorras, sudaderas y playeras por parte del nuevo equipo de la F1 para 2026.

Los seguidores de “Checo” Pérez fueron los más emocionados respecto a esta noticia, ya que por fin podrán adquirir productos oficiales del nuevo equipo del mexicano, aunque en nuestro país ya hasta se venden elementos “piratas” del piloto tapatío y de su escudería.

¿CUÁNTO CUESTA LA MERCANCÍA DE CADILLAC, EQUIPO DE "CHECO" PÉREZ?

Una de las fuentes de ingresos más grande para el equipo estadounidense será la venta de mercancía, ya que al tener al mexicano en sus filas les servirá para vender un gran número de artículos que tengan el número 11.

En esta ocasión, los productos lanzados son en su totalidad con el logo de Cadillac, es decir que aún no tienen el nombre ni número de Pérez, así como el de Valtteri Bottas, pero eso no impide que haya ilusión para la afición de adquirirlos. De acuerdo con los artículos vistos en Las Vegas, donde incluyen gorras, camisetas y sudaderas, los precios están como oscilan lo que comúnmente se paga por productos de la F1.

Gorras: mil 108 pesos

Camisetas: mil 293 pesos

Sudaderas: 2 mil 310 pesos.