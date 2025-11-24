El CERN Y EL ORIGEN DE…TODO

En Europa, entre la frontera de Francia y Suiza, se encuentra un largo túnel circular, de unos 27 km. de circunferencia a 100 metros de profundidad que pasa debajo de casas, granjas y carreteras.

Por el túnel pasa un ancho tubo, con dos tuberías por las que se disparan, flujos de protones en direcciones opuestas. Estas partículas que forman el núcleo de todos los átomos, son aceleradas dentro de los kilómetros de tuberías hasta alcanzar casi la velocidad de la luz. Al llegar a la gran cámara Atlas; mediante imanes, el haz de protones es reducido hasta el diámetro de un cabello humano. Cuando los dos flujos opuestos se encuentran y algunos de los velocísimos protones chocan de frente, se parten en mil pedazos. En la cámara Atlas, sofisticados instrumentos detectan la trayectoria y energía de los fragmentos resultantes; identificándolos y caracterizándolos investigando las partículas más pequeñas de la materia; parecido a como hace un niño que rompe un juguete para intentar ver de qué está hecho.

? Se utilizan enormes cantidades de gas refrigerante para mantener a -250°C los 27 km de tuberías del LHC.

Estas partículas sub atómicas son tan pequeñas que aun con los instrumentos más potentes, jamás las podremos ver. Su existencia se deduce con modelos matemáticos de la materia y física cuántica las partículas resultantes, algunas veces desconocidas hasta ese momento por la ciencia se detectan físicamente, por sus efectos y sus trayectorias, Realizando así el trabajo practico de “campo” para obtener las evidencias indispensables en la ciencia para la validación de teorías. El método científico debe predecir eventos reales y cuantificables que validen las ecuaciones, teorías y modelados matemáticos.

El centro de investigación de Física CERN, con el Gran Acelerador de Partículas, (LHC) es un proyecto al nivel mundial, ha requerido 30 años de planificación y unos cinco mil millones de euros en construirse. Científicos e investigadores de más de 70 países trabajan en él.

El HCL también resulta ser una máquina del tiempo pues replica las condiciones que existían justo en el primer instante de nuestro Universo después del llamado Big Bang; hace 13,750 millones de años, a apenas una billonésima de segundos después, cuando la materia y energía aun coexistían intercambiándose, como lo prevé la famosa formula E=MC2. Luego aparecerían los átomos de Hidrogeno, Helio y Litio. Las primeras estrellas aparecerían 350, 000 años después; y en su ardiente interior, esos átomos primigenios se fusionarían a su vez, para formar los átomos de Carbono, Oxigeno, Nitrógeno, etc. Mismos que constituyen nuestro cuerpo y el de todos los seres vivos. “Estamos pues hechos de materia de estrellas” dijo Carl Sagan.

? El LHC (Large Hadron Collider). Gran Colisionador de Partículas del CERN (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire) Organización Europea para la Investigación Nuclear.

En San Luis Potosí, entrevistamos a Jessica P. Mena, divulgadora de astronomía, directora de la red de divulgación de ciencia y tecnología y del programa “Cosmos” que se trasmite todos los sábados a las 18:00 hrs. por Radio Universidad.

Acerca del CERN y la ciencia en nuestro país, ella comenta que: “México participa en los experimentos del LHC desde 1980, con investigadores de la UNAM, IPN, y las Universidades de Puebla, Guanajuato, Sinaloa y claro San Luis Potosí. EL CERN ha conseguido logros muy importantes como encontrar el Bosón de Higgs, mejorar tecnologías, como microchips, computadoras más eficientes, detectores para el cáncer, y algo que utilizamos todos los días, Internet con la WWW. Estos avances prácticos justifican el dinero gastado en su construcción y mantenimiento.

En nuestro país se debería ver que la inversión en la ciencia, al final mejora la economía, el nivel de vida y hasta la felicidad de una sociedad. Pero aún falta mucho apoyo. El desarrollo en ciencia y tecnología debe llegar a toda la sociedad, solo se logrará mejorando la educación, debemos pensar en proyectos a largo plazo, definitivamente transexenales.

? La enorme cámara Atlas (observe el tamaño de las dos personas en el eje izquierdo, Flecha), canaliza los protones que viajan en ambas tuberías a ductos muy delgados (diámetro de un cabello).

Se debe invertir en la divulgación científica y cultural, la ciencia debe llegar de manera fácil e incluyente, efectivamente a todos. Nuestros niños y jóvenes deben aspirar a ser científicos, no personajes violentos de las noticias que tanto aparecen en los medios.

Los jóvenes deben estudiar sabiendo que durante su carrera aportarán algo a su país y que serán bien remunerados. Los problemas de nuestra sociedad deben ser abordados principalmente desde y por la ciencia, no por políticos ocurrentes que a la larga generalmente se equivocan… De otra forma solo seguiremos con una sociedad enferma por el dinero y carente de otros objetivos.

? Cuando chocan dos protones dentro de la cámara, emiten una luz intensa y saltan los fragmentos de los que están hechos, llamados Quarks.

Jessica comenta: “Los invitamos a ser curiosos y descubrir los secretos del universo. La Astronomía y la Física son ciencias fundamentales, que no sólo explican el origen y evolución del Universo desde la técnica, también nos emocionan y ayudan en la comprensión y análisis de nuestro lugar en el cosmos. Cada persona que se adentra en estas ciencias junto con la Biología comprende mucho mejor la responsabilidad con el medio que nos rodea, genera empatía con los animales y claro pone manos a la obra.

En los proyectos que hacemos de divulgación científica, alimentamos la mente, el espíritu y el conocimiento con la certeza de impulsar un cambio. En los programas de radio y podcast pueden participar y dejar sus preguntas. Nos pueden encontrar en Instagram como Espíritu de Ciencia; en Facebook y en los podcasts «El Espíritu de Darwin « y «Cosmos, tu ventana al universo «

También los esperamos, a participar en ZAIN Grupo de Divulgación Científica, y en la Sociedad Astronómica Julieta Fierro, para aficionados a la astronomía y en más proyectos de divulgación.