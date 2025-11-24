logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

URBAN: LA CIUDAD INTERIOR DE SONIA FÉLIX CHERIT

Fotogalería

URBAN: LA CIUDAD INTERIOR DE SONIA FÉLIX CHERIT

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Individuo escandaliza en mercado sobre ruedas

Por Redacción

Noviembre 24, 2025 03:00 a.m.
A
Individuo escandaliza en mercado sobre ruedas

Agentes de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a un hombre por presuntos delitos contra la seguridad de tránsito, ya que transitaba a bordo de una motocicleta en un tianguis de la colonia San Antonio, poniendo en riesgo y causando temor entre los presentes.

Durante un patrullaje, los oficiales municipales transitaban sobre la calle Manuel Ávila Camacho, en la colonia mencionada, cuando tuvieron contacto con un individuo que transitaba en una motocicleta al interior de un mercado sobre ruedas a exceso de velocidad, poniendo en riesgo a transeúntes y vendedores.

Los policías soledenses le dieron alcance para indicarle la falta cometida y después de varios minutos de diálogo, el sujeto se identificó como Héctor “N” de 34 años, quien mostró una actitud agresiva, por lo que se le dio a conocer que sería detenido por presuntos delitos contra la seguridad de tránsito, asegurando la motocicleta marca Honda 2017, de color negro y amarillo, que tripulaba.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Arrestan a infractores por distintos ilícitos
Arrestan a infractores por distintos ilícitos

Arrestan a infractores por distintos ilícitos

SLP

Redacción

Fardera es sorprendida robando en Walmart
Fardera es sorprendida robando en Walmart

Fardera es sorprendida robando en Walmart

SLP

Redacción

En Cedral, caen integrantes de banda delictiva
En Cedral, caen integrantes de banda delictiva

En Cedral, caen integrantes de banda delictiva

SLP

Redacción

Asesinan a exregidor en Villa de Zaragoza
Asesinan a exregidor en Villa de Zaragoza

Asesinan a exregidor en Villa de Zaragoza

SLP

Redacción

Maleantes lo interceptaron en un camino vecinal, en donde lo acribillaron