Individuo escandaliza en mercado sobre ruedas

Agentes de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a un hombre por presuntos delitos contra la seguridad de tránsito, ya que transitaba a bordo de una motocicleta en un tianguis de la colonia San Antonio, poniendo en riesgo y causando temor entre los presentes.

Durante un patrullaje, los oficiales municipales transitaban sobre la calle Manuel Ávila Camacho, en la colonia mencionada, cuando tuvieron contacto con un individuo que transitaba en una motocicleta al interior de un mercado sobre ruedas a exceso de velocidad, poniendo en riesgo a transeúntes y vendedores.

Los policías soledenses le dieron alcance para indicarle la falta cometida y después de varios minutos de diálogo, el sujeto se identificó como Héctor “N” de 34 años, quien mostró una actitud agresiva, por lo que se le dio a conocer que sería detenido por presuntos delitos contra la seguridad de tránsito, asegurando la motocicleta marca Honda 2017, de color negro y amarillo, que tripulaba.