Hombre armado enfrenta a policías en Matehuala

MATEHUALA.- Un presunto delincuente que enfrentó a balazos a elementos de la Guardia Civil Estatal, fue capturado en el acto por los mismos policías, quienes le aseguraron una ametralladora, cargadores y decenas de cartuchos útiles. Por fortuna en el hecho no hubo lesionados.

De acuerdo a los hechos, los agentes policiales realizaban un operativo de seguridad en la colonia Hidalgo, en el mencionado municipio, en donde detectaron un automóvil Volkswagen Jetta circulando en forma peligrosa, por lo que de inmediato le marcaron el alto al conductor.

Sin embargo, el tripulante lejos de acatar la solicitud aceleró la marcha tratando de escapar de los policías y accionó un arma de fuego disparando contra los mismos, aunque no pudo herir a nadie.

Al repeler la agresión, los elementos iniciaron una persecución y aseguraron al señalado que se identificó con el npmbre de Christian de 27 años de edad.

En una revisión que se le practicó, los elementos pudieron asegurarle un arma de fuego larga calibre 2.23 milímetros, tres cargadores, 82 cartuchos útiles calibre 2.23 milímetros, una radiofrecuencia, un chaleco táctico con placa balística y un vehículo Volkswagen Jetta 2013 en el que se desplazaba.

Al sujeto se le leyeron los derechos que lo amparan como persona en detención y se le puso a disposición del Ministerio Público por los delitos de portación de arma prohibida, ataque peligroso y lo que resulte. Además, también se le investiga por si pertenece a algún grupo delictivo generador de delitos en la zona.