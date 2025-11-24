logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

URBAN: LA CIUDAD INTERIOR DE SONIA FÉLIX CHERIT

Fotogalería

URBAN: LA CIUDAD INTERIOR DE SONIA FÉLIX CHERIT

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Hombre armado enfrenta a policías en Matehuala

Fue capturado luego de una persecución y se le aseguró arma larga y cartuchos

Por Redacción

Noviembre 24, 2025 03:00 a.m.
A
Hombre armado enfrenta a policías en Matehuala

MATEHUALA.- Un presunto delincuente que enfrentó a balazos a elementos de la Guardia Civil Estatal, fue capturado en el acto por los mismos policías, quienes le aseguraron una ametralladora, cargadores y decenas de cartuchos útiles. Por fortuna en el hecho no hubo lesionados.

De acuerdo a los hechos, los agentes policiales realizaban un operativo de seguridad en la colonia Hidalgo, en el mencionado municipio, en donde detectaron un automóvil Volkswagen Jetta circulando en forma peligrosa, por lo que de inmediato le marcaron el alto al conductor.

Sin embargo, el tripulante lejos de acatar la solicitud aceleró la marcha tratando de escapar de los policías y accionó un arma de fuego disparando contra los mismos, aunque no pudo herir a nadie.

Al repeler la agresión, los elementos iniciaron una persecución y aseguraron al señalado que se identificó con el npmbre de Christian de 27 años de edad.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


En una revisión que se le practicó, los elementos pudieron asegurarle un arma de fuego larga calibre 2.23 milímetros, tres cargadores, 82 cartuchos útiles calibre 2.23 milímetros, una radiofrecuencia, un chaleco táctico con placa balística y un vehículo Volkswagen Jetta 2013 en el que se desplazaba.

Al sujeto se le leyeron los derechos que lo amparan como persona en detención y se le puso a disposición del Ministerio Público por los delitos de portación de arma prohibida, ataque peligroso y lo que resulte. Además, también se le investiga por si pertenece a algún grupo delictivo generador de delitos en la zona.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Arrestan a infractores por distintos ilícitos
Arrestan a infractores por distintos ilícitos

Arrestan a infractores por distintos ilícitos

SLP

Redacción

Fardera es sorprendida robando en Walmart
Fardera es sorprendida robando en Walmart

Fardera es sorprendida robando en Walmart

SLP

Redacción

En Cedral, caen integrantes de banda delictiva
En Cedral, caen integrantes de banda delictiva

En Cedral, caen integrantes de banda delictiva

SLP

Redacción

Asesinan a exregidor en Villa de Zaragoza
Asesinan a exregidor en Villa de Zaragoza

Asesinan a exregidor en Villa de Zaragoza

SLP

Redacción

Maleantes lo interceptaron en un camino vecinal, en donde lo acribillaron