Con “cachimba”, detienen a par de vándalos

Como resultado de los patrullajes preventivos el cuadrante sur, oficiales de la Policía Municipal de la capital realizaron la detención de dos hombres encontrados en posesión de un arma de fuego hechiza, motivo por el que fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial federal.

Fue en la calles Antillas y Segunda privada de Antillas de la colonia Lomas de Satélite, que los agentes municipales detectaron a dos hombres al exterior de un vehículo marca Nissan Versa en color rojo, los cuales mostraron una actitud evasiva ante la presencia policial.

Los oficiales se acercaron a ambos sujetos, detectando que uno de ellos oculto un objeto dentro del vehículo, motivo por el que les indicaron que realizarían una revisión preventiva.

De esta manera se encontró dentro del vehículo un arma de fuego, tipo cachimba, forrada con cinta de aislar y un cartucho 9mm en la recámara.

Ante el hallazgo, ambos sujetos de nombre Gregorio “N” de 29 años y Juan “N” de 24 años fueron detenidos y presentados ante la Fiscalía General de la República, donde se determinará su situación legal por la portación del arma de fuego.