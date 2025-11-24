logo pulso
Nacional

Memorial honra lucha vs. feminicidios

Por El Universal

Noviembre 24, 2025 03:00 a.m.
A
Memorial honra lucha vs. feminicidios

Ciudad Juárez, Chih.- En la intersección de las avenidas Ejército Nacional y Paseo de la Victoria, en Ciudad Juárez, Chihuahua, se encuentra el memorial víctimas de feminicidio Campo Algodonero, un lugar que a lo largo de los años se ha convertido, primero, en un espacio de dolor, después de exigencia y ahora de visibilización y no repetición de la violencia contra las mujeres y los feminicidios en esta entidad.

El 6 y 7 de noviembre de 2001, en ese lugar se encontraron los cuerpos sin vida de ocho mujeres y niñas. Eran de Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal, Laura Berenice Ramos Monárrez, María de los Ángeles Acosta Ramírez, María Rocina Galicia, Merlin Elizabeth Rodríguez Sáenz, Mayra Juliana Reyes Solís y otro cuerpo que no fue identificado.

El espacio donde fueron encontrados los restos de esas mujeres era un campo algodonero y forma parte de la historia de los feminicidios en esta frontera, como lo son otros lugares donde fueron halladas mujeres sin vida y que son identificados por organizaciones civiles: Lomas de Poleo y Lote Bravo (1995), Campo Algodonero (2001), el Cerro del Cristo Negro (2003) y el Valle de Juárez (2012). Todos son considerados cementerios clandestinos de mujeres y niñas víctimas de feminicidio.

