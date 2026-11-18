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El rapero Jay-Z se prepara para encabezar el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2027 y algunos artistas ya suenan para acompañarlo.

Jay-Z confirmado para el medio tiempo del Super Bowl 2027

De acuerdo con TMZ, la cantante Alicia Keys, reconocida por temas como "No One" y "Girl on Fire", ha mantenido conversaciones con el esposo de Beyoncé para formar parte del evento, que tendrá lugar el próximo 14 de febrero en el SoFi Stadium de Inglewood, California. Por su parte, el compositor John Legend también podría participar.

Producción y colaboraciones en el espectáculo

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Tanto Keys como Legend son representados por Roc Nation, compañía de Jay-Z encargada de la producción del espectáculo. Además, ambos han colaborado con el rapero. En 2014, por ejemplo, Alicia Keys y Jay-Z rindieron homenaje a The Beatles durante los premios Grammy. A esto se suma su colaboración musical en "Empire State of Mind".

La participación del rapero en el Super Bowl 2027 se confirmó en octubre, durante un partido de futbol americano entre los Dallas Cowboys y los Philadelphia Eagles. En esa ocasión, la NFL y Apple Music hicieron oficial el anuncio con una canción del artista como fondo.

"Treinta años de música, trabajo y cultura en el escenario más grande del mundo. Esta trayectoria sigue siendo un sueño hecho realidad", expresó más tarde el cantante en un comunicado.

A lo largo de los años, el espectáculo de medio tiempo se ha convertido en una de las plataformas musicales más importantes, con actuaciones de figuras como Michael Jackson, Bad Bunny, Kendrick Lamar, Usher, Beyoncé y Coldplay, entre otros.

Roc Nation está a cargo de la producción del medio tiempo desde 2019. La edición de 2027 marcará la primera vez que Jay-Z encabece el espectáculo como protagonista.