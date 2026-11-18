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El turbulento inicio de la era de Rafael Márquez al frente de la Selección Mexicana ha dejado muchas dudas en torno a lo que será el proceso rumbo al siguiente Mundial 2030.

Inicio de Rafael Márquez en la selección mexicana: respaldo y resultados

Las dudas crecen, pero al interior del Tricolor respaldan al "Káiser".

Álvaro Fidalgo, volante del combinado nacional, respaldó el trabajo del excentral luego de la victoria (1-0) sobre Jamaica que significó el pase al Final Four de la Concacaf Nations League.

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"Todos estamos contentos con Rafa (Márquez) en todos los aspectos, llevamos cinco partidos que no salieron porque el futbol es de resultados, no hay otra. No empezamos de la mejor manera, pero te puedo asegurar que el respaldo a Rafa es al 100 por ciento y era obligación como grupo ganar", declaró el futbolista del Real Betis.

Si bien, la primera victoria tuvo que llegar después de dos empates y tres derrotas, Fidalgo enfatiza que las sensaciones no han sido del todo negativas al interior de la Selección Mexicana.

"Muchas sensaciones de que no todo era negativo; hay seguir construyendo. Estoy 100 por ciento seguro de que a Rafa le irá muy bien.

Actitud y compromiso: pilares en la era Márquez

Rafa siempre dice una cosa —lo conocemos cómo fue de jugador, un tipo que no se conformó en la vida y trató de crecer, dar el máximo nivel, disciplinado, eso nos dice—: No tienen que cambiar de jugar un Mundial en el Azteca a jugar en Jamaica, lanzó.

Si hay algo que Rafael Márquez prioriza en su equipo es la actitud y compromiso, más allá del resultado. El sello que quiere impregnar es innegociable, de acuerdo en palabras de Álvaro Fidalgo.

"Hay que ganar todos, dar imagen de 10 en todo. Puedes perder, pero la actitud es innegociable. Todos los partidos son importantes y no llegar a hoy y remontar. No podemos negar que en Jamaica no estuvimos a la altura de lo que representa la selección. Cada uno hace autocrítica, es importante... Tenemos todo claro, hay reconocer errores", concluyó el ex del América.