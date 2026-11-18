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Hace unos meses, André Jardine tomó una de las decisiones más importantes de su carrera al poner fin a su exitosa etapa con el América, club con el que escribió su nombre en la historia tras conquistar un histórico tricampeonato de la Liga MX y consolidarse como uno de los entrenadores más exitosos en la era reciente del futbol mexicano.

André Jardine asume nuevo reto en Emiratos Árabes Unidos

Tras un breve periodo de descanso, el estratega brasileño aceptó un nuevo desafío en el futbol de los Emiratos Árabes Unidos al asumir el mando del Shabab Al Ahli, una de las instituciones más importantes de la UAE Pro League, que apostó por su experiencia y capacidad para construir equipos competitivos con la intención de mantenerse entre los protagonistas del campeonato.

Por ahora, los resultados respaldan la apuesta. En las primeras semanas de la temporada, el conjunto dirigido por Jardine ha mostrado regularidad y buenos resultados, acumulando 12 puntos que lo colocan en la cuarta posición de la tabla entre los 14 participantes del torneo.

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Base brasileña y objetivos de André Jardine en Shabab Al Ahli

Además, el equipo apenas ha disputado siete encuentros de los 24 programados en el calendario, por lo que todavía cuenta con un amplio margen para escalar posiciones y pelear por los primeros lugares. En su nueva etapa, Jardine cuenta con una base de 13 jugadores brasileños que le han ayudado en su adaptación.

Con contrato por una temporada, André Jardine tiene como principal objetivo mantener la buena marcha del equipo y respaldar su proyecto con resultados positivos y la conquista de títulos. El entrenador brasileño sabe que el éxito deportivo será clave para extender su vínculo con el club más allá del acuerdo inicial.