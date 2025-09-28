logo pulso
Caen más preseas en Paralimpiada

En el arranque del paraciclismo la delegación potosina ya levantó la mano

Por Romario Ventura

Septiembre 28, 2025 03:00 a.m.
A
Caen más preseas en Paralimpiada

La delegación de San Luis Potosí que participa en la Paralimpiada Nacional CONADE 2025 continúa con paso firme, luego de sumar dos medallas en el inicio de las competencias de paraciclismo, el cual se llevan a cabo en la ciudad de Aguascalientes.

Los potosinos José Guadalupe Sánchez Cruz y Jesús Borrego Lechuga fueron los protagonistas de la jornada, al conquistar la medalla de plata y bronce, respectivamente. A su vez, destacó también la participación de Omar Ezequiel Méndez Ruíz, quien mostró un buen desempeño en la pista.

Durante la jornada, los atletas estuvieron acompañados por el titular del Instituto Potosino de Cultura Física y Deporte quien reconoció el esfuerzo de los ciclistas y reiteró el compromiso del apoyo al deporte adaptado.

Las actividades del paraciclismo continuarán este domingo con la prueba de ruta, donde los representantes de San Luis Potosí buscarán ampliar la cosecha de logros para la entidad, el cual no han decepcionado también en las otras disciplinas con un trabajo ardo y de esfuerzo para seguir sumando más preseas para el estado.

